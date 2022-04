UBS überrascht mit Gewinnanstieg

Aktien in diesem Artikel UBS EUR

0,00% Charts

News

Analysen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat ihren Gewinn im ersten Quartal trotz der Verwerfungen infolge des Kriegs in der Ukraine überraschend gesteigert. Unter dem Strich stand ein Überschuss von gut 2,1 Milliarden US-Dollar (knapp 2 Mrd Euro) und damit 17 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Dienstag in Zürich mitteilte. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang gerechnet. Vor allem die Investmentbank schnitt besser ab als gedacht. Konzernweit steigerte die Bank ihre Erträge - also ihre gesamten Einnahmen - um acht Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Dollar und übertraf damit klar die Erwartungen von Branchenexperten. Unterdessen konnte die UBS ihre Risiken in Russland nach eigenen Angaben weiter verringern./stw/stk