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Symbol UBS

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

UBS Overweight

13:36 Uhr
UBS Overweight
Aktie in diesem Artikel
UBS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Kian Abouhossein bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Schweizer Ständerat bei den Eigenkapitalregeln für die UBS Härte zeigt. Die Großbank soll ihre Beteiligungen im Ausland zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen müssen. Das sei eine Verbesserung im schlimmsten Szenario, so Hossein. Positiv sei, dass die Kapitaldebatte nun endlich auf ein Ende zusteuere./mis/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 11:12 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Overweight

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
43,36 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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