UBS Aktie
Marktkap. 136,15 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 2,32%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
AI Analyse
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Franken belassen. Kian Abouhossein bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Schweizer Ständerat bei den Eigenkapitalregeln für die UBS Härte zeigt. Die Großbank soll ihre Beteiligungen im Ausland zu 90 Prozent mit hartem Kernkapital (CET1) unterlegen müssen. Das sei eine Verbesserung im schlimmsten Szenario, so Hossein. Positiv sei, dass die Kapitaldebatte nun endlich auf ein Ende zusteuere./mis/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2026 / 11:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 11:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Overweight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
43,36 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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