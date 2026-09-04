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Symbol UBS

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

UBS Overweight

08:01 Uhr
UBS Overweight
Aktie in diesem Artikel
UBS
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 46 auf 50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Schweizer Geldhauses steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank sowie im "Top Picks Portfolio" der europäischen Banken. Kian Abouhossein hob am Montag seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der Jahre bis 2028 an. Er verwies auf die gestiegenen Kurse an den Finanzmärkten, welche der Vermögensverwaltung zugutekämen. Zudem erhöhte er mit Blick auf die gute Integration der übernommenen Credit Suisse seine Bewertungsmultiplikatoren./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Overweight

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,00 CHF
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,82 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

08:01 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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