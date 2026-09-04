JP Morgan Chase & Co.

UBS Overweight

08:01 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 46 auf 50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Schweizer Geldhauses steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank sowie im "Top Picks Portfolio" der europäischen Banken. Kian Abouhossein hob am Montag seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der Jahre bis 2028 an. Er verwies auf die gestiegenen Kurse an den Finanzmärkten, welche der Vermögensverwaltung zugutekämen. Zudem erhöhte er mit Blick auf die gute Integration der übernommenen Credit Suisse seine Bewertungsmultiplikatoren./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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