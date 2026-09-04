UBS Aktie
Marktkap. 145,86 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 2,32%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
AI Analyse
UBS Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 46 auf 50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Schweizer Geldhauses steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank sowie im "Top Picks Portfolio" der europäischen Banken. Kian Abouhossein hob am Montag seine Schätzungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der Jahre bis 2028 an. Er verwies auf die gestiegenen Kurse an den Finanzmärkten, welche der Vermögensverwaltung zugutekämen. Zudem erhöhte er mit Blick auf die gute Integration der übernommenen Credit Suisse seine Bewertungsmultiplikatoren./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 17:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Overweight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,00 CHF
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
46,82 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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