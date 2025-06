Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Wer­bung Wer­bung

Trump: Iran und Israel stimmen Waffenstillstand zu

Iran und Israel haben sich nach Aussage von US-Präsident Donald Trump auf einen Waffenstillstand geeinigt. In einem Social-Media-Posting erklärte Trump am Montagabend, Israel und der Iran hätten sich auf einen "vollständigen und totalen Waffenstillstand" geeinigt, der im Laufe des Dienstags schrittweise in Kraft treten werde. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte auf X, sein Land werde seine Angriffe einstellen, wenn die israelischen Bombardierungen bis Dienstag 4 Uhr morgens Ortszeit beendet seien. Später sagte er, die iranischen Streitkräfte hätten bis zur letzten Minute dieser Frist gekämpft.

Goolsbee (Fed): Fehlender Inflationsdruck könnte Zinssenkungen ermöglichen

Laut dem Präsidenten der US-Notenbankfiliale von Chicago, Austan Goolsbee, könnte das Fehlen eines offensichtlichen Inflationsdrucks seit den von Präsident Trump vom 2. April verkündeten Zöllen, der Zentralbank eine Rückkehr zu Zinssenkungen ermöglichen. Er erinnerte daran, dass die Fed mit der Erwartung ins Jahr gegangen sei, die Zinsen zu senken, und dann die Senkungen aufgrund der politischen Unsicherheit weitgehend ausgesetzt habe. "Wenn wir aufgrund dieser Zollerhöhungen keine Inflation sehen, dann haben wir meiner Meinung nach den Weg, den ich vor dem 2. April als goldenen Weg bezeichnet habe, nie verlassen", sagte Goolsbee auf einer Konferenz in Milwaukee.

Bank of Korea dürfte Zinsen langsamer senken

Die Bank of Korea (BoK) dürfte die Zinsen langsamer senken, was zum Teil auf die widerstandsfähigen Exporte des Landes zurückzuführen sei, meint Citigroup-Analyst Jin-Wook Kim. Er rechne damit, dass die BoK bis Ende 2025 nur noch eine weitere Zinssenkung - statt zwei - vornehmen werde. Volatile Ölpreise und ein angespannter Immobilienmarkt in Seoul könnten die BoK zudem bis zu einer möglichen Senkung im Oktober in Wartestellung halten. Trotz höherer US-Zölle seien Südkoreas Exporte Anfang Juni überraschend widerstandsfähig geblieben, was auf robuste Tech-Exporte zurückzuführen sei, merkt er an. Die Daten zeigten, dass die Exporte in den ersten 20 Tagen des Juni im Vergleich zum Vorjahr um 8,3 Prozent gestiegen seien, nach einem Rückgang von 2,5 Prozent im gleichen Zeitraum des Vormonats.

Wer­bung Wer­bung

APAC-Zentralbanken haben mehr Spielraum für Zinssenkungen

Die Aussichten für Zinssenkungen im asiatisch-pazifischen Raum sind nach wie vor intakt, da die Inflation im Allgemeinen zurückgegangen ist und die Devisenbedingungen günstig erscheinen, wie die Volkswirte von S&P Global Ratings in einem Kommentar schreiben. Selbst unter Berücksichtigung des jüngsten Ölpreisanstiegs inmitten der Turbulenzen im Nahen Osten geht S&P davon aus, dass die früheren Rückgänge der globalen Energiepreise und die Aufwertung der APAC-Währungen gegenüber dem US-Dollar die Preissteigerungen in den kommenden Monaten dämpfen werden. Auch die Verlagerung der Exporte weg von den USA werde die Inflation bremsen. Die Stärke der Devisen gegenüber dem US-Dollar bedeute, dass externe Faktoren die Senkung der Leitzinsen wahrscheinlich nicht wesentlich behindern werden, fügt S&P hinzu.

+++ Konjunkturdaten +++

Malaysia Verbraucherpreise Mai +1,2% (PROG: +1,4%) gg Vorjahr

Malaysia Verbraucherpreise Mai +0,1% gg Vormonat

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)