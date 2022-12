ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

Indizes in diesem Artikel

Aktien in diesem Artikel

FRANKFURT (Dow Jones)--Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 19. Dezember wirksam:

===

+ DAX

AUFNAHME

- Porsche AG

HERAUSNAHME

- Puma

+ MDAX

AUFNAHME

- Puma

- Verbio

HERAUSNAHME

- Deutsche Wohnen

- Varta

+ SDAX

AUFNAHME

- Adva Optical Networking

- Deutsche Wohnen

- Elmos Semiconductor

- Varta

HERAUSNAHME

- About You Holding

- Instone Real Estate Group

- Medios

- Verbio

+ STOXX600

AUFNAHME

- Cembra Money Bank

- Energean

- Porsche AG

- Subsea 7

- Verallia

- Viscofan

HERAUSNAHME

- Adevinta

- Bridgepoint Group

- Darktrace

- Proximus

- Viaplay Group

- Vitrolife

Zuletzt erfolgte Anpassungen per 24. November:

+ ATX-20

AUFNAHME

- Strabag

HERAUSNAHME

- S Immo

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2022 00:20 ET (05:20 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABOUT YOU

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Name Hebel KO Emittent

Keine Daten

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABOUT YOU