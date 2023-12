ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen

NEL ASA Aktie News: NEL ASA am Dienstagmittag schwächer

Heute im Fokus

Virgin Galactic erhält kein Geld mehr von Milliardär Richard Branson. BVB-Stürmer Malen will Dortmund wohl verlassen. Spanische Mutter Telefonica setzt Frist für Übernahmeangebot der deutsche Konzerntochter. Airbus benötigt möglicherweise EU-Hilfe für A320-Nachfolger - Jahresziel in Gefahr. Telekom behindert laut Vodafone den Glasfaserausbau. Procter & Gamble investiert Milliardenbetrag für Umbau der Geschäfte in einigen Märkten.