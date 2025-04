US-ZOLL-BLOG/China will Gespräche mit der EU vorantreiben

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu US-Zöllen:

China will Gespräche mit der EU vorantreiben

China will die Gespräche mit der Europäischen Union über verschiedene brisante Themen beschleunigen, weil Peking angesichts der eskalierenden Spannungen mit den USA engere Beziehungen zu seinen Handelspartnern aufbauen will. Nach Angaben des chinesischen Handelsministeriums führte der chinesische Handelsminister Wang Wentao am Dienstag eine Videokonferenz mit dem EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit, Maros Sefcovic, durch. Während des Gesprächs erörterten beide Seiten eine Reihe von bilateralen Handelsfragen, darunter auch Elektrofahrzeuge, sowie die so genannten reziproken Zölle von US-Präsident Trump. Beide haben vereinbart, Konsultationen über den Marktzugang aufzunehmen und unverzüglich Verhandlungen über Preisverpflichtungen für Elektrofahrzeuge zu führen. Sie sprachen auch über die Zusammenarbeit bei Investitionen in der Autoindustrie.

April 10, 2025 00:31 ET (04:31 GMT)