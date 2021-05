Healthcare - 4 Wachstumstrends in einer Branche

Neue Medikamente durch neue Verfahren.

Die Impfstoffe von Biontech und Moderna, die auf der mRNA-Technik basieren zeigen eindrucksvoll welches Potential in dieser Methode steckt. Bei dieser erhält der Körper genetisches Material des Virus für den Bau von Virusteilen, sogenannten Virusproteinen. Auf diese Virusproteine reagiert dann das Immunsystem - etwa mit der Bildung von Antikörpern. Zukünftig verspricht diese Technik weit über die Impfstopfherstellung Potential bei vielen schweren Krankheiten. Neue und individualisierte Behandlungslösungen werden in wenigen Jahren dafür sorgen, dass schwere Krankheitsverläufe besser behandelbar sind. So arbeiten beide Unternehmen bereits an neuen Wirkstoffen gegen Krebs- und Infektionskrankheiten.

Neues Wachstum durch neue Technologien

Digitale Arztbesuche mittels Videogespräche sind durch veränderte Verhaltensweisen zunehmend akzeptiert und bieten für Ärzte und Patienten Zeit- und Kostenvorteile. Krankenkassen werden ebenso finanziell entlastet. Operationsroboter und digitale OP-Begleitung sorgen ebenfalls für neue Anwendungsgebiete und mehr Sicherheit für Ärzte und Patienten (Marktführer Intuitive Surgival/USA). Digitalisierte Datenaufzeichnungen werden darüber hinaus zukünftig den Umgang mit chronischen Krankheiten für die Betroffenen nachhaltig verbessern. Beispielsweise lassen sich Herz -und Zuckererkrankungen bereits heute über Tracker nutzenstiftend für die Betroffenen einsetzen. All diese Entwicklungen werden eine neue Wachstumsdynamik für entsprechende Unternehmen ermöglichen.

Zunehmendes Gesundheitsbewusstsein

In den großen etablierten Volkswirtschaften steigt das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung dynamisch. Die Pandemie verstärkt diesen Trend weiter. Damit verbunden ist die Bereitschaft mehr Geld für die eigene Gesundheit zu investieren (Stichwort Fitnesstracker/Selbstoptimierung). Das zunehmende Altern der Bevölkerung und die damit notwendigen Unterstützung durch medizinische Produkte (z.B. Gehhilfen, Hörgeräte) ist ein weiterer Trend, der die Wachstumschancen von Medizintechnikunternehmen befeuert.

Zunehmende "Wohlstandskrankeiten"

In den Emerging Marktes führt der größere Wohlstand häufig zu einem Anstieg der sogenannten Wohlstandskrankheiten (u.a. Übergewicht, Zuckerkrankheit). In allen Märkten profitieren Hersteller von Medikamenten dynamisch daran. Dieser Trend wird sich weiter verstärken und somit zu größerem Wachstum der Hersteller beitragen. Erwähnt sei Novo-Nordisk, der führende Insulinhersteller, der von diesem Trend dauerhaft profitiert.

Insgesamt bietet der Gesundheitssektor große Wachstumsperspektiven gepaart mit einer deutlichen geringeren Volatilität und vernünftigeren Bewertungen als andere Wachstumssegmente. Die Anlagepalette an Fonds, die Investoren zur Verfügung steht, ist vielfältig. Sie reicht von Healthcare-Gesamtstrategien (z.B. Bellevue Global Healthcare, WKN 2ASDP) über ETFs (I-share Nasdaq Biotech WKN A2ASDP) bis hin zu Fonds, die sich auf die Digitalisierung der Branche (z.B. Bellevue Digital Health WKN A2JJBD ) spezialisieren. Wer Einzelaktien bevorzugt, konzentriert sich auf die Marktführer (u.a. Roche, Novo-Nordisk, Amgen, Teladoc), Diese weisen häufig auch gute Dividendenrenditen (Roche, Novo) auf.

von Uwe Wiesner, Vermögensverwalter der Hansen & Heinrich Aktiengesellschaft in Berlin

