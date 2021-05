Bitkom: Unternehmen erwarten gravierende Veränderung durch KI

Allerdings sehen sich laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom drei Viertel selbst als Nachzügler bei der Anwendung der Technologie. Bitkom appellierte daher an die Politik, bei der künstlichen Intelligenz (KI) klug und mit Augenmaß zu handeln, damit die deutsche Wirtschaft bei der Zukunftstechnologie nicht ins Hintertreffen gerät.

Laut einer Bitkom-Umfrage sieht sich bereits heute mehr als die Hälfte (54 Prozent) der Unternehmen eindeutig als Nachzügler bei der künstlichen Intelligenz, weitere 22 Prozent halten sich eher für Nachzügler. Demgegenüber sagen nur 16 Prozent, sie seien eher KI-Vorreiter, und gerade einmal 5 Prozent sehen sich klar vorne.

"Künstliche Intelligenz ist eine Basistechnologie, die uns überall in unserem Alltag, aber auch in der Industrie oder in der Wissenschaft jetzt schon begegnet und künftig noch viel häufiger begegnen wird. KI-Anwendungen unterstützen den Menschen, indem sie ihn vor Fehlern bewahren oder bei Aufgaben assistieren, wie der Qualitätskontrolle in der Industrie oder der Prüfung von Röntgenbildern in der Medizin", erklärte Bitkom-Präsident Achim Berg.

"KI bietet riesige Chancen. Diese Chancen sollten wir uns nicht durch ein Übermaß an Sonderregulierung verstellen, vielmehr müssen die in den jeweiligen Lebensbereichen geltenden Gesetze und Regeln auch für KI-Lösungen konsequent angewandt werden."

