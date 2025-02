Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Vonovia SE (ex Deutsche Annington) tendiert am Mittag um Nulllinie

Blick auf Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Kurs

Die Aktie von Vonovia SE (ex Deutsche Annington) hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 30,48 EUR.

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 30,48 EUR. In der Spitze gewann die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 30,97 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bis auf 30,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,61 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 506.188 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 33,93 EUR. 11,32 Prozent Plus fehlen der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 0,900 EUR aus. Analysten bewerten die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie im Durchschnitt mit 34,76 EUR.

Am 06.11.2024 hat Vonovia SE (ex Deutsche Annington) die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,50 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,72 Mrd. EUR – ein Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Vonovia SE (ex Deutsche Annington) 1,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am 19.03.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Vonovia SE (ex Deutsche Annington) einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

