Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Aktie News: Anleger schicken Vonovia SE (ex Deutsche Annington) am Nachmittag ins Minus

Die Aktie verlor um 10.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,0 Prozent auf 32,54 EUR. Das Tagestief markierte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie bei 32,22 EUR. Mit einem Wert von 33,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien beläuft sich auf 2.272.201 Stück.

Bei 54,51 EUR erreichte der Titel am 24.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 40,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,46 Prozent würde die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 58,43 EUR an.

Am 05.05.2022 lud Vonovia SE (ex Deutsche Annington) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) ebenfalls 0,55 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 761,41 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 581,95 EUR umgesetzt.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 03.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 02.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,75 EUR fest.

