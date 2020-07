Darum treibt der Chefwechsel die Virgin Galactic-Aktie weiter an

• Neuer CEO bei Virgin Galactic• Aktie schießt nach oben• Diesen Mehrwert bringt der neue Chef

Ehemaliger Disney-Manager löst George Whiteside ab

Bei dem US-amerikanischen Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic gibt es einen Wechsel in der Chefetage. Der Ex-Disney-Manager und Virgin Galactic-Vorstandsvorsitzende Michael Colglazier tritt in die Fußstapfen von George Whiteside, der rund zehn Jahre lang den Posten des CEO bei Virgin Galactic inne hatte. George Whiteside wird von nun an in einer entscheidenden Phase des Unternehmens als Chefberater für Weltraumfragen agieren. Das Raumfahrtunternehmen führt derzeit nach jahrelanger Vorbereitung die letzten Testflüge durch, bevor es Passagieren ermöglichen möchte, mit seinen Raketen ins All zu fliegen. Damit würde Virgin Galactic den Raumfahrt-Tourismus starten.

Virgin Galactic-Aktie reagiert auf den Wechsel mit einem Kursanstieg

Die Anleger reagierten auf den Chefwechsel positiv, nach dem Bekanntwerden des Wechsels in der Führungsetage und der Firmenaussage, dass es bis zum kommerziellen Start nur noch einige Monate dauern wird, stieg die Aktie um rund 30 Prozent, am Freitag notierte die Aktie bei 24,05 US-Dollar. Am Montag schloss die Aktie an der New York Stock Exchange bei 22,98 US-Dollar.

Der Vertical Research Partner-Analyst Darryl Genovesi evaluierte die Aktienentwicklung gegenüber CNBC wie folgt: "Ich würde den größten Teil der Aktienbewegung der letzten Tage auf die Botschaft zurückführen, die das Unternehmen mit dem CEO-Wechsel aussendet, vor allem darauf, dass es den größten Teil des Technologierisikos gemildert hat und seine Aufmerksamkeit von der Entwicklung auf die Monetarisierung verlagert". Zudem suggeriere der Wechsel von Whiteside, dass die Entwicklungen bei Virgin Galactic bereits so weit vorangeschritten sind, dass beispielsweise Hyperschallreisen "real genug" sind, um von einem Manager dieser Klasse beaufsichtigt zu werden.

Chamath Palihapitiya, der Vorsitzende von Virgin Galactic, ließ weiterhin verlauten, dass es für Virgin Galactic-Aktionäre in Zukunft weitere wichtige Nachrichten geben wird.

Michael Colglazier - Darum wird er für frischen Wind bei Virgin Galactic sorgen

In einem Telefonat mit Virgin Galactic-Aktionären zeigte sich Colglazier zuversichtlich bezüglich der starken Marktfähigkeit des Unternehmens. Zudem zeigte er die Parallelen zu seiner Arbeit bei Disney auf: "Die Übernahme der Rolle des CEO von Virgin Galactic zu diesem Zeitpunkt des Wachstumskurses des Unternehmens passt perfekt zu meinem Hintergrund und meiner Erfahrung. Ich habe schon früh in diesem Prozess eine Beobachtung gemacht, nämlich, dass Disney und Virgin ein gemeinsames Bekenntnis zu erstklassigem Service, unglaublicher Innovation und der Bereitstellung einzigartiger, unvergesslicher Erfahrungen teilen".

Außerdem sei er begeistert von der Vision der Firma, es sei sein Kindheitstraum, eine Erfahrung im Weltraum zu machen. Palihapitiya sieht die Herausforderung für Colglazier darin, das Unternehmen sicher zu einem Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen zu machen. Trotzdem sei er überzeugt davon, dass Colglazier die Hindernisse meistern wird. Er erzählt CNBC: "Er sprach über eine Art 'blue sky'-Prozess, den er mehrmals innerhalb von Disney durchlaufen hat, und etwas von der Disney-Geheimsoße darüber, wie sie mit dieser kundenzentrierten Sichtweise beginnen. Und dabei schaut man nicht nur auf diese eine einzelne Person, sondern auf alle Menschen um sie herum".

Unternehmensaussichten - So wird es weitergehen

In der Vergangenheit wurden bereits viele Tickets verkauft, derzeit hat Virgin Galactic rund 600 Reservierungen in den Büchern, die meisten davon für einen Stückpreis von 200.000 bis 250.000 US-Dollar. Laut Palihapitiya ist davon auszugehen, dass Colglazier die Führungsetage weiter ausbauen wird.

Marie-Sophie Steinbach / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Christopher Penler / Shutterstock.com