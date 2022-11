Dermapharm-Aktie springt an: Dermapharm legt beim Umsatz deutlich zu

Der Erlös von Januar bis Ende September stieg um fast ein Zehntel auf 734,3 Millionen Euro, wie das im SDAX notierte Unternehmen Dermapharm am Mittwoch in Grünwald mitteilte. Dazu hätten alle drei Geschäftsbereiche beigetragen. Allerdings drückten hohe Abschreibungen auf das Nettoergebnis, das mit 103,5 Millionen Euro etwa ein Viertel niedriger ausfiel als im Vergleichszeitraum.

Der Vorstand behielt die Jahresziele bei. Auf dem Plan steht damit weiterhin ein Umsatzwachstum von 10 bis 13 Prozent ausgehend vom Vorjahreswert von 942,9 Millionen Euro sowie ein Plus von 3 bis 7 Prozent gegenüber dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) 2021 in Höhe von 351,1 Millionen Euro. Nach neun Monaten stehen hier 239,4 Millionen Euro bereinigter operativer Gewinn in den Büchern.

Die Dermapharm-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,75 Prozent auf 44,18 Euro.

/ngu/mis

GRÜNWALD (dpa-AFX)

Bildquellen: Dermapharm Holding SE