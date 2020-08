"Wer ESG-Kriterien beachtet, vermeidet schließlich auch viele Risiken" - Interview mit Patrick Diel

Wir gehen stark davon aus, dass es sich um einen langfristigen Trend handelt. Die COVID-19-Krise hat gezeigt, wie anfällig das aktuelle Wirtschaftssystem ist. Daher macht es viel Sinn, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die umsichtig agieren. Wer ESG-Kriterien beachtet, vermeidet schließlich auch viele Risiken. Es ist absehbar, dass es Sektoren mit hohen CO2-Ausstoß und kritischen Arbeitsbedingungen in Zukunft schwer haben werden, sei es wegen regulatorischer Anforderungen oder wegen der Präferenz der Investoren.

Sind ESG-Produkte nur für ein gutes Gewissen sinnvoll oder kann nachhaltige Geldanlage auch positiv für die Rendite sein?

Eine Vielzahl von wissenschaftlichen Analysen hat die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Unternehmenserfolg untersucht. Als zusammenfassendes Ergebnis kann festgestellt werden, dass sauber definierte ESG-Standards den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens nicht behindern, sondern ihn eher positiv beeinflussen und die Finanzierungskosten senken. Gerade in den aktuellen Marktverwerfungen konnte man sehen, dass sich eine nachhaltige Wirtschaftsweise in einer besseren Aktienkursperformance niedergeschlagen hat. So haben sich die ESG-Varianten von Aktienindizes von Anfang 2020 bis Ende Juni um bis zu 4 Prozent besser entwickelt als die Basisindizes (Quelle: DWS, MSCI).

Beim jüngsten ETF aus ihrem Hause geht es um den Markt für Unternehmensanleihen. Warum gerade dieses Segment, sehen Sie hier eine besonders hohe Nachfrage von Investoren?

Im laufenden Jahr ist deutlich mehr neues Kapital in Anleihe-ETFs geflossen als in Aktien-ETFs, trotz des fortgesetzten Höhenflugs der Börsen an vielen Aktienmärkten. Unternehmensanleihen sind für viele Anleger interessant, weil sie zumindest in großen Teilen noch eine interessante Verzinsung bieten. Außerdem ist ein wichtiges Detail, dass Notenbanken weltweit mit Kaufprogrammen den Anleihemarkt stützen. Der neue Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF bildet das Segment Unternehmensanleihen ab und bietet gleichzeitig einen ESG-Filter, damit sehen wir uns gut positioniert.

Der neue ETF bildet das Segment "Corporate Bond Short Duration" ab. Können Sie das bitte genauer erklären?

Mit "Short Duration" ist gemeint, dass der ETF in Anleihen investiert, die eine kurze Restlaufzeit haben, in diesem Fall von weniger als fünf Jahren. Allgemein gesprochen reagieren Anleihen mit einer kurzen Restlaufzeit nicht so stark auf Zinsänderungen wie vergleichbare Anleihen mit langen Laufzeiten. Je nach Zinsentwicklung kann das bedeuten, dass die Kursrisiken damit abgemildert sind, aber auch die Renditechancen begrenzt sind. Kurzläufer haben grundsätzlich ein eher defensiveres Risikoprofil.

Welche interessanten Investmentthemen sehen Sie noch aktuell?

Auch wenn viel Geld in Anleihen-ETFs investiert wurde, stehen natürlich immer noch Aktien-ETFs oben auf den Kauflisten vieler Investoren. Gesucht werden bekannte, breit gestreute Indizes, wobei auch hier immer öfter die ESG-Varianten gewählt werden. Beispiele sind ETFs auf den MSCI World ESG Index oder MSCI Emerging Markets ESG Index. Daneben würde ich als aktuelle Investmenttrends thematische ETFs nennen, die immer stärker genutzt werden. Beispiele sind hier das Segment Künstliche Intelligenz/Big Data oder Zukunft der Mobilität. In diesen Fällen werden die Indizes nicht traditionell aufgrund von Branchenzugehörigkeit der Unternehmen erstellt. Vielmehr geht es darum, systematisch Unternehmen zu finden, die in diesen Segmenten einen Wissensvorsprung haben, zum Beispiel aufgrund von Patentdaten.

Zur Person:

Patrick Diel begann seine Karriere 2004 in der Deutschen Bank im Bereich Corporate Banking & Securities, wo er für die Betreuung von Privatbanken in Deutschland für ETF & ETCs, systematische Fonds und strukturierte Produkte zuständig war. Seit 2013 arbeitet er in der DWS für den Vertrieb von Passiven Investments mit Fokus auf Asset Manager, Privatbanken, regionale Banken, Family Offices, Vermögensverwalter und Direktbanken. Seit 2019 leitet er neben dem Passive Sales an alle Wholesale-Kunden auch für aktive Fonds den Vertrieb an alle Portfolio-Manager in Deutschland.

