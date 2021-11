Chinas jüngstes Kryptoverbot

Am 24. September 2021 bekräftigte die People’s Bank of China (PBoC) ihre Position, dass digitale Vermögenswerte wie Bitcoin, Ether und Tether keinen Status als gesetzliches Zahlungsmittel haben. Die PBoC machte klar, dass sie Aktivitäten wie Marketing, Zahlung/Abwicklung und technische Unterstützung im Zusammenhang mit Krypto-Assets verbietet. Darüber hinaus hat sie die Durchsetzung an Krypto-Börsen oder Personen verstärkt, die als zentrale Gegenpartei für alle Kauf-/Verkaufsaktivitäten und Produktausgaben für chinesische Kunden fungieren.

Obwohl es sich hierbei um relativ große Neuigkeiten handelt, kam diese Wendung der Ereignisse nicht völlig unerwartet.

Die Botschaft der chinesischen Aufsichtsbehörden zu Krypto-Assets ist seit einiger Zeit konsistent Zuvor hatte die PBoC am 27. August 2021 in einer Pressemitteilung ihren Plan angekündigt , Finanzinstituten die Entwicklung und Beteiligung an kryptobezogenen Geschäften zu verbieten. In gewisser Weise war der Plan bereits öffentlich und der Markt wartete nur auf einen Zeitplan für die Umsetzung.

Der Zeitpunkt dieser Ankündigung des Krypto-Verbots fällt mit dem eigenen digitalen Währungsvorstoß der Zentralbank zusammen

Die PBoC hat kürzlich ihre digitale Zentralbankwährung (CBDC) präsentiert und in 28 Regionen eingeführt, was auch einen weitreichenden Vorstoß in führende Wirtschaftsräume einschloss. Innerhalb kurzer Zeit hat China seine eigenständige digitale Yuan-App für fast 10 % der Bevölkerung verfügbar gemacht.

Wenn die PBoC auf die Einführung von CBDC drängt, warum muss sie gleichzeitig Krypto insgesamt verbieten?

Die kurze Antwort lautet zur Eliminierung des Wettbewerbs.

Wenn wir uns die 28 wichtigsten Zielgebiete ansehen, in denen China das CBDC steuern möchte, wie in Abbildung 1 dargestellt, ist der grüne Punkt der Standort von Huawei und Tencent und der rote Punkt der Standort von Alibaba. Diese Regionen sind die Grenze von Chinas High-Tech-Entwicklung und beherbergen oft die technisch versiertesten frühen Adoptionen. Darüber hinaus waren Sichuan, XinJiang, Yunnan und die Innere Mongolei früher die treibende Kraft im Bitcoin-Mining in China.

Dies sind die Gebiete in China, die Mobile Payments, welche eine treibende Kraft hinter der Einführung von Fintechs sind, bereits frühzeitig einsetzten. Wenn die PBoC will, dass sich ihr digitaler Yuan durchsetzt, wird dies wahrscheinlich ein wichtiger Bereich für sie sein, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. Es wird spekuliert, dass sie versuchen, den Wettbewerb zu eliminieren, obwohl die Wirksamkeit eines solchen Schritts noch ermittelt werden muss, da die Leute nicht einfach zu Krypto strömen, nur weil es "digital" ist.

Abbildung 1: China pilotiert die CBDC-Einführung

Quelle: spp.gov.cn; zeemaps

Bitcoin und die digitale Währung der Zentralbank haben unterschiedliche Zielsetzungen Es gibt möglicherweise einen weiteren Grund dafür, dass die PBoC versucht, Krypto zu blockieren. Die Kernprinzipien von Bitcoin sind Dezentralisierung und anonyme Transaktionen, während das Hauptziel von CBDC die Zentralisierung und Datensammlung ist. CBDC wird wahrscheinlich als ein gutes Instrument zur Überwachung wirtschaftlicher Aktivitäten, zur Verbesserung des Steuersystems und zur (Wieder-)Durchsetzung von Kapitalkontrollen angesehen. Dieses CBDC-System passt zum wirtschaftlichen Ökosystem in China. Das Verbot anderer Krypto-Assets, die in einem konkurrierenden Ökosystem existieren, wäre sinnvoll, wenn das Endziel darin besteht, ihren Einfluss auf das Geldsystem zu verstärken.

Was das für den Kryptomarkt bedeutet

Angesichts der Nachrichten vom 24. September 2021 erlebten die wichtigsten Krypto-Assets einen Rückgang, wobei Bitcoin (BTC) und Ether (ETH) um etwa 10 % fielen und der allgemeine Markt innerhalb von 4 Stunden von 2 Billionen USD auf 1,8 Billionen USD fiel . Die Preise stabilisierten sich jedoch schnell bei rund 43.000 USD für BTC und 2,9.000 USD für ETH und begannen dann wieder zu steigen.

Abbildung 2: Preisbewegung von Bitcoin und Ether

Bei Kryptowährungen, bei denen von Seiten chinesischer Konten praktisch keine Beteiligung am Mining und Handel erfolgt, wird es kurzfristig zu einem Nachfragerückgang kommen, der sich auf die Volatilität auswirken kann, obwohl dies relativ schnell eingepreist zu sein scheint.

Mittelfristige Auswirkungen auf die Nachfrage sind noch abzuwarten. Der durch das Internet geprägte Charakter von Kryptowährungen bedeutet, dass eine Zensur für jede Behörde offenkundig schwierig ist, selbst wenn es eine chinesische Behörde ist, so dass entschlossene Investoren wahrscheinlich einen Weg finden werden, wieder in den Markt einzusteigen. Wenn die PBoC jedoch effektiv in der Lage ist, ihren digitalen Yuan als überlegene Option zu verkaufen, könnte dies zu einer lokalen Verlangsamung und Reduzierung der Akzeptanzraten führen.

Der längerfristige Trend einer geringeren Kryptokonzentration in China wirkt sich weiterhin positiv auf den Gesamtmarkt aus. Die USA sind in der Regel der Begünstigte, da verbotene oder eingeschränkte Aktivitäten ins Ausland verlagert werden. Dies bringt mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht, was Aufsichtsbehörden und Investoren sowohl von Börsen als auch von Minern gefordert haben.

Die Beteiligung des chinesischen Festlands an der Krypto-Asset-Industrie ging bereits nach der Einführung der Beschränkungen für den Bitcoin-Mining im Juni 2021 zurück . Betroffene Miner haben ihre Aktivitäten bereits ins Ausland verlagert, hauptsächlich in die USA, daher hat diese Ankündigung nur begrenzte potenzielle Auswirkungen auf die Netzwerkgrundlagen (z. B. Bitcoin-Hashrate).

Ist dies ein Beweis für die Kryptowährung?

Als abschließenden Gedanken sollten wir anerkennen, dass die chinesische Bevölkerung bisher Kryptowährungen auf großartige Weise adaptiert hat. Einer der potenziellen Anwendungsfälle nativer Kryptowährungen wie Bitcoin besteht darin, dass sie den Menschen eine Möglichkeit bieten, unabhängig von Behörden Vermögen zu halten und mehr Kontrolle über ihr finanzielles Leben auszuüben. Eine Nation mit hoher Überwachung, einer Neigung zu staatlichen Eingriffen und Kapitalkontrollen sollte ein fruchtbarer Boden für ein solches Wertversprechen sein. Wenn die chinesische Regierung einen Grad an Akzeptanz feststellt, an dem sie die Notwendigkeit sieht, einzugreifen, könnte man annehmen, dass sie ein Niveau erreicht hat, das ihr Maß an Kontrolle in Frage stellt und wiederum die Gültigkeit dieses Anwendungsfalls beweist.

Mit anderen Worten könnte es sein, dass China Bitcoin einfach deshalb verbietet, weil es funktioniert.

Jason Guthrie Head of Digital Assets, WisdomTree in Europa

Jason Guthrie ist Head of Digital Assets bei WisdomTree in Europa. Er leitet den Bereich digitale Assets bei WisdomTree. Dazu gehören die Markteinführung neuer Produkte, die Erkennung von Chancen zur Verbesserung bestehender Produkte, die Förderung von Vertriebsstrategien sowie die Kundeninformation und -interaktion rund um Kryptowährungen. Jason Guthrie ist für die Arbeit verantwortlich, die über die übliche Produktpalette hinausgeht, und fördert aktiv digitale Assets durch alternative und strategische Projekte.

Vorher war Guthrie vier Jahre lang Head of Capital Markets bei WisdomTree in Europa, wo sein Team für die reibungslose Handelsausführung für unsere Kunden verantwortlich war. Vor seinem Wechsel zu WisdomTree war Guthrie bei der ETF Capital Markets Group der Deutschen Bank sowie bei Macquarie Bank als Investment Executive in Sydney, Australien, tätig. Jason Guthrie verfügt über einen Bachelor of Commerce (Finance) von der Macquarie Universität in Sydney.

