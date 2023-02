Wolfspeed Aktie News: Wolfspeed reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Wolfspeed 79,40 EUR

3,93% Charts

News

Analysen

Die Wolfspeed-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 77,80 EUR. Die Wolfspeed-Aktie legte bis auf 80,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,20 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 5.551 Wolfspeed-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 124,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2022 bei 55,80 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Wolfspeed-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Wolfspeed am 25.01.2023. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Wolfspeed ein Ergebnis je Aktie von -0,16 USD vermeldet. Das vergangene Quartal hat Wolfspeed mit einem Umsatz von insgesamt 216,10 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,10 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,84 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,424 USD je Wolfspeed-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Wolfspeed-Aktie

Wolfspeed-Aktie an der NYSE sehr gefragt: Wolfspeed will offenbar Chipwerk im Saarland bauen - Habeck spricht von "wichtigem Signal"

Wolfspeed-Aktie steigt: Wolfspeed will wohl Chipfabrik im Saarland bauen

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Infineon, AMD und Wolfspeed

Ausgewählte Hebelprodukte auf Wolfspeed Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wolfspeed Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Wolfspeed

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com