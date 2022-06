Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,46 EUR

-2,08% Charts

News

Analysen

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 21.06.2022 16:22:00 Uhr um 1,7 Prozent auf 25,45 EUR ab. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 24,76 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,07 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.065.932 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 08.07.2021 erreichte der Anteilsschein mit 105,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 75,97 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,22 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,08 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 57,29 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 05.05.2022 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zalando 0,14 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.205,00 EUR – eine Minderung von 1,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.237,80 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 10.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Sektorerholung: HelloFresh- und Zalando-Aktien & Co. klettern

ASOS-Aktie, boohoo-Aktie & Co. geben nach: Corona-Lockerungen und Inflation ziehen Online-Händler nach unten

Zalando-Aktie verliert: Zalando übernimmt Mehrheit an Mode-Plattform Highsnobiety

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zalando Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zalando

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com