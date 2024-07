Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 24,18 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,34 EUR. Mit einem Wert von 24,32 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 9.409 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.08.2023 bei 32,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,34 Prozent. Am 18.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 34,04 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Zalando-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,06 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 07.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2,24 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Zalando.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,831 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

