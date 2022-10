Berichtssaison an der Wall Street - Vorschau auf Alphabet, Microsoft, Visa

Alphabet (GOOGL.US)

Erwartungen:

Gewinn pro Aktie (EPS): 1,26 Dollar

Umsatz: 70,68 Milliarden Dollar

Zum Vergleich: Im vorangegangenen Quartal lag der Gewinn pro Aktie bei 1,40 Dollar und der Umsatz bei 65,12 Milliarden Dollar.

Der Marktkonsens geht davon aus, dass die Werbeeinnahmen von Google bei 56,9 Milliarden Dollar liegen werden, das sind 8% mehr als vor einem Jahr.

Die Werbeeinnahmen von YouTube werden sich auf 7,5 Milliarden Dollar belaufen, ein Plus von 3,5%.

Die Einnahmen aus der Google Cloud Platform werden sich auf 6,7 Milliarden Dollar belaufen, ein Plus von 34%.

Während die Werbeausgaben in einem Umfeld schwächelnder Wirtschaft tendenziell zurückgehen, machen digitale Anzeigen inzwischen zwei Drittel aller Marketingausgaben aus.

Microsoft (MSFT.US)

Erwartungen:

Gewinn pro Aktie (EPS): 2,31 Dollar

Umsatz: 49,73 Milliarden Dollar

Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal lag der Gewinn pro Aktie bei 2,27 Dollar bei einem Umsatz von 45,32 Milliarden Dollar.

Der Markt bleibt grundsätzlich optimistisch für Microsoft, insbesondere im Vorfeld des Berichts über die Ergebnisse des ersten Quartals für das Geschäftsjahr 2023.

Es wird erwartet, dass die schnell wachsende Azure-Cloud-Plattform und das Intelligent-Cloud-Geschäft die zukünftigen Ergebnisse "antreiben" werden.

Microsoft prognostiziert einen Intelligent Cloud-Umsatz von 20,3 bis 20,6 Milliarden US-Dollar im ersten Fiskalquartal.

Ebenso beeindruckend ist der Anstieg des Azure- und Cloud-Umsatzes um 40% im Vergleich zum Vorjahr im letzten Quartal.

Ebenso erwarten die Anleger, dass Azure sein starkes Wachstum im abgelaufenen Quartal fortsetzen wird.

Anders sieht es jedoch im PC-Segment aus, das eine gewisse Abschwächung erfahren hat.

Das Marktforschungsunternehmen Gartner schätzt, dass die PC-Verkäufe im dritten Quartal um etwa 20% zurückgegangen sind, was sich auf das PC-Geschäft von Microsoft und möglicherweise auch auf den Windows-Umsatz auswirken könnte, der im letzten Quartal aufgrund von Inflationsdruck, Lieferkettenproblemen und einem sich abschwächenden PC-Markt um 2% gegenüber dem Vorjahr gesunken ist.

Visa (V.US)

Erwartungen:

Gewinn pro Aktie (EPS): 1,87 Dollar

Umsatz: 7,57 Milliarden Dollar

Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz von Visa um 13% auf 7,5 Milliarden Dollar steigen wird, wobei vor allem mit einem Wachstum bei den Ausgaben für Reisen und Unterhaltung gerechnet wird.

Der Gewinn pro Aktie wird laut FactSet-Daten voraussichtlich bei 1,87 Dollar pro Aktie liegen, gegenüber 1,62 Dollar pro Aktie vor einem Jahr.

Ein Großteil dieses prognostizierten Wachstums ist auf eine rege Sommerreisesaison zurückzuführen, wobei das grenzüberschreitende Reisevolumen von Visa 115% des Niveaus von 2019 erreicht.

Die zunehmende Reisetätigkeit dürfte sich fortsetzen, da die großen Fluggesellschaften gute Buchungszahlen für die Urlaubssaison melden.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.