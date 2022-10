DE30 steigt aufgrund positiver Quartalszahlen

Europäische Indizes handeln überwiegend schwächer

DE30 testet Abwärtstrendlinie

Deutsche Bank-Aktie gibt trotz positiver Quartalszahlen nach

Die meisten europäischen Indizes notieren am Mittwoch niedriger. Die Ausnahme ist der DE30, da die positiven Quartalsergebnisse der Deutschen Bank und von Mercedes-Benz die Stimmung der Anleger verbesserten. Andererseits blieb der Technologiesektor unter Druck, nachdem die Gewinne und Umsätze von Alphabet enttäuschten und Microsoft das schwächste vierteljährliche Umsatzwachstum seit fünf Jahren verzeichnete. Auch hielten sich die Händler im Vorfeld der morgigen geldpolitischen Entscheidung der EZB zurück, mehr Risiken einzugehen. Die Märkte erwarten eine Anhebung der Zinssätze um 75 Basispunkte und erwarten weitere Hinweise auf den Weg zu einer quantitativen Straffung, um die Inflation trotz erhöhter Rezessionsrisiken zu senken.

Dem DE30 gelang es schließlich, den wichtigen Widerstand bei 12.950 Punkten zu überwinden, der mit dem 38,2%-Retracement der im Juni 2022 gestarteten Abwärtswelle zusammenfällt. Derzeit versuchen die Käufer, den Index über die Abwärtstrendlinie zu drücken. Sollte der Ausbruch nach oben gelingen, läge der nächste zu beachtende Widerstand bei 13.300 Punkten. Gelingt es den Verkäufern hingegen, die Kontrolle wiederzuerlangen, könnte die Unterstützung bei 12.520 Punkten getestet werden. Quelle: xStation 5

Technologie- und Immobilienaktien schnitten am schlechtesten ab, während Rohstoff-, Gesundheits- und Finanzwerte aufgrund positiver Quartalszahlen zulegten. Quelle: Bloomberg

Unternehmensnachrichten:

Die Deutsche Bank (DBK.DE) veröffentlichte besser als erwartete Quartalsergebnisse. Die Bank meldete einen Nettogewinn von 1,115 Milliarden Euro für das Quartal. Refinitiv-Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 827 Millionen Euro gerechnet. Die Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 15% und erreichten 6,92 Milliarden Euro. Die Deutsche Bank teilte außerdem mit, dass sie ihr Engagement in russischen Krediten im gleichen Zeitraum weiter reduziert habe.

Die Aktie der Deutschen Bank (DBK.DE) startete in den letzten Tagen eine Erleichterungsrally, jedoch gelang es den Käufern nicht, den wichtigen Widerstand bei 9,55 Euro zu überwinden, der mit dem 50%-Retracement der zu Beginn der Pandemie gestarteten Aufwärtswelle zusammenfällt. Wenn es den Verkäufern gelingt, die Kontrolle zu behalten, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der Unterstützung bei 8,35 Euro fortsetzen. Quelle: xStation 5

Die Aktien von Mercedes-Benz (MBG.DE) stiegen am Mittwoch leicht, da der Automobilhersteller nun einen Gewinnanstieg von mindestens 15% in diesem Jahr erwartet, verglichen mit einer vorherigen Prognose von 5%-15%, nachdem sich der Gewinn seiner Autosparte im dritten Quartal gegenüber dem Niveau von vor der Pandemie fast verdreifacht hat. Das Unternehmen erklärte, die starke Nachfrage nach Luxusautos und Kosteneinsparungen hätten die Engpässe in der Lieferkette ausgeglichen. Mercedes zieht sich auch aus dem russischen Markt zurück und verkauft Anteile an seinen Industrie- und Finanzdienstleistungstöchtern an einen lokalen Investor und ist damit der letzte Automobilhersteller, der sich aus dem Land zurückzieht.

BASF (BASF.DE) geht davon aus, dass die meisten der geplanten Entlassungen in Europa in den nächsten Jahren durch Pensionierungen und den Wechsel von Mitarbeitern in andere Positionen erfolgen werden.

Die größten Market Mover im DE30. Quelle: Bloomberg

Die aktivsten Aktien im DE30. Quelle: Bloomberg

