Wirtschaftskalender: ifo-Index aus Deutschland, EZB-Mitglieder halten Reden

Europäische Indizes dürften höher eröffnen

ifo-Index für Dezember um 10:00 Uhr

De Guindos von der EZB hält eine Rede

Die Futures-Märkte deuten auf eine höhere Eröffnung der europäischen Sitzung heute hin, wobei die Futures auf den DAX / DE30 derzeit rund 100 Punkte über dem Schlusskurs vom Freitag gehandelt werden. Das letzte vorweihnachtliche Wochenende an den Märkten hat begonnen, und Händler sollten sich auf eine geringere Liquidität und insgesamt eine weniger ereignisreiche Woche einstellen. Die Bank of Japan wird über Nacht ihren Zinsentscheid bekannt geben. Während BoJ-Sitzungen in der Regel Nicht-Ereignisse sind, haben der überschaubare Wirtschaftskalender und Medienberichte über eine mögliche Revision des Inflationsziels im nächsten Jahr dem JPY mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

Für den heutigen Handelstag stehen der ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland und die Rede von EZB-Mitglied De Guindos auf dem Programm.

10:00 Uhr | Deutschland, ifo-Daten für Dezember.

Geschäftsklima. Erwartung 87,5 / Vorwert 86,3

Aktuelle Bedingungen. Erwartung 93,5 / Vorwert 93,1

Erwartungen. Erwartung 82,0 / Vorwert 80,0

Zentralbanker halten Reden

09:00 Uhr | De Guindos von der EZB

