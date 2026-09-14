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Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Montagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
63,656.96 CHF 945.05 CHF 1.51 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
67,475.60 EUR 1,239.12 EUR 1.87 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
57,735.29 GBP 954.58 GBP 1.68 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,036,385.27 JPY 251,064.45 JPY 2.13 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77,869.55 USD 1,086.36 USD 1.41 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,053.34 CHF 31.15 CHF 1.54 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,176.52 EUR 40.67 EUR 1.90 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,862.33 GBP 31.39 GBP 1.71 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
388,250.58 JPY 8,222.86 JPY 2.16 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,511.79 USD 35.85 USD 1.45 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.14 CHF 0.05 CHF 4.28 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.21 EUR 0.05 EUR 4.66 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.04 GBP 0.04 GBP 4.46 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
216.20 JPY 10.15 JPY 4.92 %
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.40 USD 0.06 USD 4.19 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
83.20 CHF 1.89 CHF 2.33 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
88.19 EUR 2.32 EUR 2.70 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
75.46 GBP 1.84 GBP 2.51 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,731.23 JPY 451.94 JPY 2.96 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
101.77 USD 2.23 USD 2.24 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
590.94 CHF 5.77 CHF 0.99 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
626.39 EUR 8.34 EUR 1.35 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
535.97 GBP 6.15 GBP 1.16 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
111,735.64 JPY 1,767.07 JPY 1.61 %
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Im Plus präsentiert sich um 12:31 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,47 Prozent höher bei 77.915,18 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 76.783,19 US-Dollar.

Der Kryptomarkt zeigt sich insgesamt stabil – ebenso wie der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1, der aktuell eine leichte Tagesveränderung von 0,9 Prozent aufweist und bei 10,25 EUR notiert.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 0,05 Prozent auf 53,75 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 53,78 US-Dollar wert.

Zudem legt Ethereum zu. Um 1,60 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 12:31 auf 2.515,51 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.475,94 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:31 steht ein Plus von 0,82 Prozent auf 223,17 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 221,35 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Ripple mit einem Aufschlag. Um 12:31 notiert der Ripple-Kurs 3,98 Prozent stärker bei 1,396 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 1,342 US-Dollar.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 519,05 US-Dollar am Vortag auf 514,69 US-Dollar nach unten (0,84 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,05 Prozent auf 0,2103 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,2041 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Stellar bei 0,1868 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1775 US-Dollar).

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,3403 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3384 US-Dollar.

Nach 716,46 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Montagmittag um 0,90 Prozent auf 722,92 US-Dollar gestiegen.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:31 wurde ein Kurs von 0,0843 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0825 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,20 Prozent auf 101,73 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 99,55 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 1,09 Prozent auf 7,383 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 7,304 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 12:31 steigt der Chainlink-Kurs um 1,51 Prozent auf 11,39 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,22 US-Dollar an der Tafel.

Nach 0,7024 US-Dollar am Vortag ist der Sui-Kurs am Montagmittag um 3,09 Prozent auf 0,7241 US-Dollar gestiegen.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com

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