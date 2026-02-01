Krypto-Marktbericht

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Am Mittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 0,49 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:25 68.389,23 US-Dollar wert, nach 68.723,00 US-Dollar am Vortag.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 8,79 EUR beträgt die Performance seit Auflage -4,6 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:25 ab. Es geht 2,64 Prozent auf 53,56 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 55,01 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,22 Prozent auf 1.960,28 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.964,54 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,26 Prozent auf 555,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 554,08 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Montagmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,472 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,474 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 1,46 Prozent auf 326,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 331,06 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2797 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1703 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1677 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2804 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,2803 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,09 Prozent auf 614,89 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 614,31 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1012 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1027 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 1,40 Prozent auf 84,76 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 85,97 US-Dollar.

Währenddessen wird Avalanche bei 9,194 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,285 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,63 Prozent auf 8,725 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,780 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 2,23 Prozent auf 0,9516 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,9733 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.