Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag

16.02.26 12:43 Uhr
Krypto-Update: Bitcoin & Co. Bewegungen am Montagmittag | finanzen.net

Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
52.977,1490 CHF 158,9897 CHF 0,30%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
58.012,7472 EUR 85,3766 EUR 0,15%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
50.429,7571 GBP 59,7859 GBP 0,12%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
10.554.650,6873 JPY 51.314,0962 JPY 0,49%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
68.820,5296 USD 97,5321 USD 0,14%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.520,8116 CHF 10,9310 CHF 0,72%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
1.665,3682 EUR 9,4337 EUR 0,57%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.447,6838 GBP 7,7881 GBP 0,54%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
302.991,6778 JPY 2.739,1849 JPY 0,91%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
1.975,6265 USD 11,0840 USD 0,56%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,1413 CHF 0,0084 CHF 0,74%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,2498 EUR 0,0073 EUR 0,59%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,0864 GBP 0,0060 GBP 0,56%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
227,3835 JPY 2,0981 JPY 0,93%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4826 USD 0,0086 USD 0,58%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
65,2662 CHF -0,8042 CHF -1,22%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
71,4477 EUR -1,0139 EUR -1,40%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
62,1134 GBP -0,8945 GBP -1,42%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
13.011,1598 JPY -127,4965 JPY -0,97%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
84,7640 USD -1,2018 USD -1,40%
Charts|News
DOGE/CHF (Dogecoin-Schweizer Franken)
0,0782 CHF -0,0007 CHF -0,86%
Charts|News
DOGE/EUR (Dogecoin-Euro)
0,0857 EUR -0,0009 EUR -1,01%
Charts|News
DOGE/GBP (Dogecoin-Britische Pfund)
0,0745 GBP -0,0008 GBP -1,04%
Charts|News
DOGE/JPY (Dogecoin-Yen)
15,5841 JPY -0,1054 JPY -0,67%
Charts|News

Am Mittag verbilligt sich der Bitcoin-Kurs um 0,49 Prozent. Damit ist Bitcoin um 12:25 68.389,23 US-Dollar wert, nach 68.723,00 US-Dollar am Vortag.

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,8 Prozent. Bei einem Kurs von 8,79 EUR beträgt die Performance seit Auflage -4,6 Prozent.

Daneben wertet Litecoin um 12:25 ab. Es geht 2,64 Prozent auf 53,56 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 55,01 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von 0,22 Prozent auf 1.960,28 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.964,54 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,26 Prozent auf 555,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 554,08 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Montagmittag lag der Ripple-Kurs bei 1,472 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1,474 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von 1,46 Prozent auf 326,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 331,06 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2797 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1703 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,1677 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Tron kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2804 US-Dollar lag, wird der Tron-Kurs um 12:26 auf 0,2803 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,09 Prozent auf 614,89 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 614,31 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1012 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1027 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Solana-Kurs um 1,40 Prozent auf 84,76 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 85,97 US-Dollar.

Währenddessen wird Avalanche bei 9,194 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,285 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 0,63 Prozent auf 8,725 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,780 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Sui bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 2,23 Prozent auf 0,9516 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sui-Kurs noch bei 0,9733 US-Dollar.

