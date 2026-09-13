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Krypto-Marktbericht

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagmittag.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
62,896.67 CHF -134.93 CHF -0.21 %
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BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
66,379.86 EUR -199.72 EUR -0.30 %
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
56,951.01 GBP -145.35 GBP -0.25 %
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BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
11,728,152.67 JPY -134,848.32 JPY -1.14 %
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
77,080.30 USD -165.35 USD -0.21 %
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,031.63 CHF -28.90 CHF -1.40 %
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,144.14 EUR -32.38 EUR -1.49 %
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ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1,839.57 GBP -26.93 GBP -1.44 %
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ETH/JPY (Ethereum-Yen)
378,831.14 JPY -8,975.05 JPY -2.31 %
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ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,489.77 USD -35.42 USD -1.40 %
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SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
81.98 CHF -1.07 CHF -1.29 %
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SOL/EUR (Solana-Euro)
86.52 EUR -1.21 EUR -1.38 %
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SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
74.23 GBP -1.00 GBP -1.33 %
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SOL/JPY (Solana-Yen)
15,286.62 JPY -344.82 JPY -2.21 %
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SOL/USD (Solana-US-Dollar)
100.47 USD -1.32 USD -1.29 %
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BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
586.78 CHF -6.65 CHF -1.12 %
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BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
619.28 EUR -7.56 EUR -1.21 %
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BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
531.31 GBP -6.24 GBP -1.16 %
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BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
109,415.53 JPY -2,272.99 JPY -2.04 %
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BNB/USD (Binance Coin-US-Dollar)
719.11 USD -8.15 USD -1.12 %
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XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.10 CHF -0.02 CHF -1.35 %
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XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.16 EUR -0.02 EUR -1.44 %
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XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.00 GBP -0.01 GBP -1.39 %
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
205.13 JPY -4.76 JPY -2.27 %
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Bitcoin ist am Mittag 76.729,17 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 12:31 um 0,67 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 77.245,65 US-Dollar stand.

Die Top-Coins legen zu – und Anleger, die auf den finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 setzen, sind bei dieser Entwicklung automatisch dabei. Der ETP bildet die zehn führenden Kryptowährungen in einem Produkt ab und gewinnt heute 1,8 Prozent. Veränderung seit Start im September 2024: 10,2 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 0,31 Prozent auf 53,77 US-Dollar. Am Vortag notierte Litecoin bei 53,61 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ethereum-Kurs um 1,80 Prozent auf 2.479,66 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.525,19 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,49 Prozent auf 223,04 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 226,41 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1,367 US-Dollar) geht es um 1,68 Prozent auf 1,344 US-Dollar nach unten.

Indes fällt der Monero-Kurs. Für Monero geht es nach 540,13 US-Dollar am Vortag auf 536,32 US-Dollar nach unten (0,71 Prozent).

In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 12:31 fällt der Cardano-Kurs um 1,18 Prozent auf 0,2049 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,2073 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1800 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:31 bei 0,1783 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Tron-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,3402 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Nach 727,26 US-Dollar am Vortag ist der Binancecoin-Kurs am Sonntagmittag um 1,62 Prozent auf 715,45 US-Dollar gesunken.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:31 werden 0,0836 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zudem gibt Solana am Sonntagmittag nach. Um 1,98 Prozent auf 99,77 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Solana-Kurs bei 101,78 US-Dollar.

Nach 7,402 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagmittag um 0,96 Prozent auf 7,331 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verbucht der Chainlink-Kurs Verluste in Höhe von 1,26 Prozent auf 11,35 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 11,50 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,7244 US-Dollar) geht es um 1,78 Prozent auf 0,7116 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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