Krypto-Marktbericht

Kryptokurse am Freitagmittag.

Im Minus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,99 Prozent schwächer bei 62.556,55 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 63.829,51 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,6 Prozent auf 7,98 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: -13,5 Prozent.

Inzwischen fällt der Litecoin-Kurs um 2,66 Prozent auf 44,38 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 45,60 US-Dollar wert.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach unten. Ethereum verliert 5,29 Prozent auf 1.675,49 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.768,99 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 5,73 Prozent auf 231,30 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 245,35 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 12:26 fällt der Ripple-Kurs um 2,91 Prozent auf 1,133 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1,167 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für Monero bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 10,98 Prozent auf 332,23 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Monero-Kurs noch bei 373,20 US-Dollar.

Indes fällt der Cardano-Kurs. Für Cardano geht es nach 0,1798 US-Dollar am Vortag auf 0,1639 US-Dollar nach unten (8,83 Prozent).

Währenddessen wird Stellar bei 0,1913 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,2017 US-Dollar).

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3321 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 12:26 bei 0,3262 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Binancecoin bergab. Um 12:26 steht ein Minus von 2,00 Prozent auf 592,02 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Binancecoin-Kurs noch bei 604,09 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Dogecoin mit einem Abschlag. Um 12:26 notiert der Dogecoin-Kurs 4,31 Prozent schwächer bei 0,0846 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,0885 US-Dollar.

Indes fällt der Solana-Kurs. Für Solana geht es nach 68,78 US-Dollar am Vortag auf 66,37 US-Dollar nach unten (3,50 Prozent).

Nach 7,687 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Freitagmittag um 6,73 Prozent auf 7,170 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 5,18 Prozent auf 7,587 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 8,002 US-Dollar wert.

Indes fällt der Sui-Kurs. Für Sui geht es nach 0,7667 US-Dollar am Vortag auf 0,7155 US-Dollar nach unten (6,67 Prozent).

Redaktion finanzen.net

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