DAX 25.409 +0,6%ESt50 6.303 +0,5%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,23 -0,6%Nas 27.069 +0,5%Bitcoin 73.758 -0,0%Euro 1,1391 ±0,0%Öl 104,3 -2,1%Gold 4.286
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagnachmittag entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
69,589.40 CHF -40.43 CHF -0.06 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
73,757.94 EUR -36.22 EUR -0.05 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
63,407.21 GBP -32.03 GBP -0.05 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
13,214,719.31 JPY -8,025.74 JPY -0.06 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
84,017.67 USD -45.67 USD -0.05 %
Charts | News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2,227.83 CHF -1.76 CHF -0.08 %
Charts | News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2,361.28 EUR -1.66 EUR -0.07 %
Charts | News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2,029.92 GBP -1.45 GBP -0.07 %
Charts | News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
423,055.40 JPY -345.95 JPY -0.08 %
Charts | News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2,689.74 USD -2.03 USD -0.08 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
100.36 CHF -0.75 CHF -0.75 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
106.37 EUR -0.79 EUR -0.74 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
91.44 GBP -0.68 GBP -0.74 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
19,057.31 JPY -143.58 JPY -0.75 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
121.16 USD -0.91 USD -0.74 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.28 CHF -0.02 CHF -1.28 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.36 EUR -0.02 EUR -1.27 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1.17 GBP -0.02 GBP -1.27 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
243.62 JPY -3.15 JPY -1.28 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.55 USD -0.02 USD -1.27 %
Charts | News
SUI/CHF (Sui-Schweizer Franken)
0.98 CHF -0.01 CHF -1.46 %
Charts | News
SUI/EUR (Sui-Euro)
1.03 EUR -0.02 EUR -1.45 %
Charts | News
SUI/GBP (Sui-Britische Pfund)
0.89 GBP -0.01 GBP -1.45 %
Charts | News
SUI/JPY (Sui-Yen)
185.35 JPY -2.75 JPY -1.46 %
Charts | News

Am Samstagnachmittag knickt der Bitcoin-Kurs ein. Um 17:11 sank Bitcoin um 0,06 Prozent auf 84.011,60 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (84.063,34 US-Dollar).

Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -0,6 Prozent. Bei einem Kurs von 11,23 EUR beträgt die Performance seit Auflage 21,8 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Litecoin um 0,83 Prozent auf 72,85 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 72,25 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Ethereum-Kurs um 0,11 Prozent auf 2.688,86 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.691,77 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Bitcoin Cash um 2,17 Prozent auf 335,22 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 342,64 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet Ripple um 17:11 ab. Es geht 1,44 Prozent auf 1,546 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,569 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Monero-Kurs um 1,12 Prozent auf 551,33 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 557,56 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,2571 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,2583 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,2181 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Tron-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3382 US-Dollar am Vortag, tendiert Tron um 17:11 bei 0,3365 US-Dollar.

Indes fällt der Binancecoin-Kurs. Für Binancecoin geht es nach 777,16 US-Dollar am Vortag auf 773,88 US-Dollar nach unten (0,42 Prozent).

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0979 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Mit dem Solana-Kurs geht es indes nach unten. Solana verliert 0,90 Prozent auf 120,97 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 122,07 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Avalanche-Kurs um 3,82 Prozent auf 11,07 US-Dollar. Am Vortag notierte Avalanche bei 10,66 US-Dollar.

Währenddessen wird Chainlink bei 14,32 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vortag (13,93 US-Dollar).

Inzwischen fällt der Sui-Kurs um 1,63 Prozent auf 1,176 US-Dollar. Am Tag zuvor war Sui 1,196 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.