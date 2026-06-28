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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Vormittag

29.06.26 09:48 Uhr
Kryptokurse heute: Bitcoin, Ethereum & Co. am Montagvormittag | finanzen.net

Kryptokurse am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
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BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
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BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
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BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
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ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
1.277,4886 CHF 5,3160 CHF 0,42%
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ETH/EUR (Ethereum-Euro)
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SOL/JPY (Solana-Yen)
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XRP/JPY (Ripple-Yen)
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XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
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Am Montagvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:41 kletterte Bitcoin um 0,76 Prozent auf 60.019,67 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (60.019,67 US-Dollar).

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 1,6 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -15,5 Prozent.

Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 42,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (42,52 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,61 Prozent.

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,57 Prozent auf 1.579,43 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.570,50 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:41 auf. Es geht 3,22 Prozent auf 197,09 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 190,95 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich Ripple seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 1,049 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Ripple-Kurs bei 1,048 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 309,66 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (310,08 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,14 Prozent.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1437 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1449 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Montagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1734 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1730 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3232 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3217 US-Dollar.

Zudem legt Binancecoin zu. Um 0,37 Prozent verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 09:41 auf 553,05 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 551,04 US-Dollar wert war.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0730 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,43 Prozent auf 72,40 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 71,38 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Avalanche bei 6,541 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (6,457 US-Dollar).

Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,67 Prozent auf 7,313 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 7,264 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Sui um 1,58 Prozent auf 0,6915 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,6807 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com