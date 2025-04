Bis zu 100% weniger Miete

Ob Lärm, Feuchtigkeitsschäden oder Heizungsausfall: In Mietwohnungen können Mängel den Wohnkomfort erheblich beeinträchtigen. Mieter haben in vielen Fällen das Recht auf eine Mietminderung - doch wie viel?

Wann ist eine Mietminderung gerechtfertigt?

Laut deutschem Mietrecht (§ 536 BGB) ist eine Mietminderung dann gerechtfertigt, wenn ein erheblicher Mangel den Wohnwert mindert und die Nutzung der Mietsache beeinträchtigt. Der Vermieter ist in solchen Fällen verpflichtet, den Mangel zu beheben; bleibt dies aus, kann die Miete reduziert werden. Hier finden sich häufige Mängel und Beispiele, wie viel Minderung in vergleichbaren Fällen erreicht wurde, je nach Situation und Gerichtsbeschluss.

Schimmelbefall

Bei Schimmel handelt es sich oft um schwerwiegende Schäden, die die Gesundheit beeinträchtigen können. Je nach Ausmaß des Befalls und Lage (z.B. im Schlafzimmer) sind Minderungen von 30-100 Prozent möglich, so der Mieterhilfe e.V..