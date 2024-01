Wann kommt die Rente? In diesen Ländern muss man am längsten arbeiten

Platz 7: Die Ausnahmen

Ausnahmen bestätigen die Regel und so existieren neben Saudi Arabien nur wenige Länder, die ein gesetzliches Renteneintrittsalter unterhalb der Grenze von 62 Jahren aufweisen. Knapp an der Grenze vorbei schlittert Costa Rica mit einem Renteneintrittsalter von 61,9 Jahren für Männer, Frauen dagegen dürfen bereits mit 59,9 Jahren in Rente gehen. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede finden sich immer wieder. So beispielsweise in Kolumbien: Im Gegensatz zu den Männern, welche die Grenze von 62 Jahren erreichen müssen, erfreuen sich die Frauen bereits mit 57 Jahren an ihrer Rente. Auch in der Türkei existieren Unterschiede, allerdings können sich Männer und Frauen über ein besonders niedriges Renteneintrittsalter freuen. Frauen können hier bereits mit 49 Jahren in Rente gehen, Männer folgen nur rund drei Jahre später.

Quelle: OECD, BMAS, Bild: Gianfranco Vivi / Shutterstock.com