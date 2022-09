Google widerlegt beliebten Mythos um billige Flüge - Was wirklich stimmt

Die Kosten für einen Flug machen oftmals einen bedeutenden Anteil an den Gesamtkosten eines Urlaubs oder einer Geschäftsreise aus. Daher lohnt es sich, genauer hinzuschauen, wie man bei einem Flug sparen kann. James Byers, Group Product Manager bei Google Flights, hat dazu verschiedene hilfreiche Tipps.

Hilfreiche Strategien

Laut Byers macht es beispielsweise einen großen Unterschied, an welchem Tag man abfliegt: "Durchschnittlich waren Flüge, die an einem Montag, Dienstag oder Mittwoch abgingen um zwölf Prozent günstiger als solche die an einem Wochenende starteten". Lässt man internationale Flüge außen vor, so können sogar bis zu 20 Prozent gespart werden. Dabei beruft sich Byers auf eine Studie, die über fünf Jahre vom 1. August 2017 bis zum 1. August 2022 Flugdaten untersuchte.

Auch wer seine Reise frühzeitig bucht, kann Geld sparen. So waren Flüge innerhalb der USA am günstigsten, wenn sie 21 bis 60 Tage im Voraus gebucht wurden. Am billigsten waren Flugtickets 44 Tage vor Abflug. Dies gelte zwar nicht für jede Route, aber grundsätzlich sei es sinnvoll, eine Flugreise frühzeitig zu planen und zu buchen.

Zudem könne man durchschnittlich 20 Prozent sparen, wenn man statt eines Direktflugs eine Flugreise mit Zwischenstopp wählt. Allerdings gehen Reisende dabei aber auch das Risiko einer Unterbrechung ein, etwa weil sich der Anschlussflug verspätet oder er gar ausfällt.

Buchungstag ohne Relevanz

Ein Irrglaube ist laut Byers hingegen die weit verbreitete Annahme, dass der Wochentag, an dem ein Flug gebucht wird für den zu bezahlenden Preis relevant ist. Da viele Fluglinien ihre wöchentlichen Preislisten montagnachts veröffentlichen, wird oft verbreitet, dass man dienstags günstig Tickets erwerben könne. Doch die Daten von Google Flights zeigen, dass Flüge, welche an einem Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag gebucht wurden, durchschnittlich nur 1,9 Prozent billiger waren, als Flugtickets, die an einem Wochenende gekauft wurden.

"Falls dein Reise schon in ein paar Wochen ansteht, dann warte nicht erst bis zum nächsten Dienstag - buche stattdessen deinen Flug sofort, denn der Preis könnte steigen", rät James Byers.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Markus Gann / Shutterstock.com