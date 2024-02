Karrieretipps

Ein gutes soziales Umfeld ist wichtig. Freunde, Bekannte und Verwandte, die sich gegenseitig unterstützen, können den entscheidenden Unterschied machen, auch in der Karriere. Der Schauspieler Will Smith erklärte jüngst, wie wichtig die Leute sind, mit denen man sich tagtäglich umgibt.

Die eigene Messlatte höher legen: Freunde und Familie steigern die Leistung

In Kevin Harts Sendung "Peacock" beschrieb Hollywood-Star Will Smith, wie wichtig das persönliche Umfeld für seinen Erfolg sei. Dabei bezog sich der Schauspieler insbesondere auf James Lassiter, der Smiths Manager ist. Dieser soll ihm in der Vergangenheit zu einigen großen Rollen geraten haben, die er sonst abgelehnt hätte.

Auch laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist es im Leben hilfreich, wenn man sich mit Leuten umgibt, die Unterstützung bieten können. Konkret ist im Forbes-Artikel die Rede von Freunden und Mentoren, die nicht nur zuhören, sondern auch motivieren, den nächsten Schritt zu gehen.

Der richtige Einfluss, so der Forbes-Artikel, helfe dabei, die Messlatte, die sich viele selbst setzen, immer wieder ein Stückchen höher zu legen. Häufig nütze es nur wenig, wenn man ständig die cleverste Person im Raum sei. Man brauche Lehrer, Mentoren, Familie und Freunde, die einem dabei helfen, besser zu werden.

Karriere-Coach empfiehlt: Diese fünf Personen sollte jeder in seinem engeren Kreis haben

Die Bedeutung der Menschen, mit denen man sich häufig umgibt, hat auch Karriere-Coach Lisa Skeete Tatum erkannt. Sie erklärte gegenüber dem amerikanischen Wirtschafts- und Finanznachrichtensender CNBC, dass sie heute nicht dort wäre, wo sie ist, wenn ihr Umfeld nicht an sie geglaubt und ihr geholfen hätte. Sie bezeichnete dieses enge persönliche Umfeld als ein "personal board of directors", einen persönlichen Vorstand, in den jeder seine Expertise einbringe.

Tatum erklärte, es sei wichtig, einen Sponsor zu haben - so nennt die Karriere-Beraterin jene Menschen, die die Qualitäten eines anderen bewerben und ein gutes Wort für die Person einlegen. Ein solcher Sponsor, ergänzte Tatum, steigere die Verdienst- und Karrierechancen um etwa 22 bis 30 Prozent.

Auch ein Connector nütze dem persönlichen Umfeld, also jemand der einige Menschen kennt und daher mit seinen Kontakten weiterhelfen könne. Zudem sei eine, wie Tatum sie nennt, persönliche Suchmaschine gut. Gemeint ist hier eine Person, die sich in einem bestimmten Bereich so gut auskennt, dass sie auch sehr tiefgehende Fragen beantworten könne.

Darüber hinaus sei laut der Expertin auch ein enger Freund sehr wichtig. Jemand, bei dem man über sämtliche Aspekte seines Lebens ehrlich sein und mit dem man sich auch mal über ärgerliche und traurige Erlebnisse aussprechen könne. Sie ergänzte, dass es für den persönlichen Weg zum Erfolg unabdingbar sei, die Kontakte zu den richtigen Leuten zu pflegen.

Ohne das Umfeld geht es nicht - Freunde und Bekannte machen es möglich

Auch Will Smith betonte die Wichtigkeit seines engsten Freundes- und Bekanntenkreises. Er habe gewusst, dass es auf seine Disziplin und die richtige Richtung ankomme, aber ohne sein Umfeld hätte er es nicht schaffen können, erklärte der Schauspieler.

Wie ein Artikel des Zeit-Magazins erklärt, tut besonders der Austausch mit Leuten aus derselben Branche gut. Denn nur die würden wissen, wie sich die verschiedenen Höhen und Tiefen eines Berufs anfühlen. Freundschaften am Arbeitsplatz könnten zum Beispiel helfen, negative Erlebnisse mit anderen Kollegen und Vorgesetzten zu verarbeiten. Arbeitskollegen, die zu Freunden werden, könnten in solchen Situationen unterstützen. Ein starkes und gesundes soziales Netzwerk kann somit dazu beitragen, mit stressigen Situationen besser umzugehen und Herausforderungen gemeinsam zu meistern.

