eBussy: Deutsche Firma bringt innovativen E-Camper auf den Markt

Das Prinzip des eBussys

Die deutsche emobs GmbH startet ab Mitte 2021 die Produktion seines neuen Elektrofahrzeuges, dem eBussy. Der neue eBussy ist nach dem Lego -Prinzip gestaltet, er kann also mithilfe verschiedener Module an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Als Basis gibt es zwei Fahrgestelle, eines zum Offroad-Fahren und ein Standard-Fahrgestell für die Stadt. Nachdem die Entscheidung für ein Fahrgestell getroffen wurde, kann der Kunde sich für einen Aufsatz beziehungsweise ein Modul entscheiden, durch welches sich der eBussy nach Belieben in einen Bus, Kipper, Kleintransporter, Pickup, einen Camping-Bus oder in ein Cabrio umwandeln lässt. Insgesamt gibt es rund zehn verschiedene Module, unter denen sich Interessenten entscheiden können. Allerdings muss sich ein eBussy-Käufer nicht auf eine Variante festlegen: Bei allen eBussys können laut emobs die Aufsätze jederzeit abgenommen oder durch andere ausgetauscht werden. Die Idee dazu kam den Entwicklern 2018.

So weit kann der eBussy fahren

Der eBussy ist laut Herstellerangaben das "modularste Leichtfahrzeug der Welt". Leer wiegt der Leichtkraftwagen je nach gewähltem Modul 450 bis 600 Kilogramm und kann bis zu einer Tonne transportieren, er ist 3,65 Meter lang. Ferner ist jeder eBussy mit einem rekuperierenden Allradantrieb, digitalen Außenspiegeln und mit einem über eine App steuerbarem Kommunikationssystem ausgestattet. Damit nicht genug, sind in dem Fahrzeug Solarmodule eingebaut, durch welche der Fahrer ohne zusätzliche Nutzung der Batterie 200 Kilometer pro Tag zurücklegen kann. Die maximale Reichweite inklusive Batterienutzung und vorherigem Aufladen beträgt am Stück 800 Kilometer, die Aufladedauer wird von emobs mit drei Stunden angegeben.

Das kostet ein eBussy

Das günstigste eBussy-Modell, das Basis-Modell Freedom mit dem Standard-Fahrgestell, soll zu einem Kaufpreis von 15.800 Euro auf den Markt gebracht werden. Die teuerste Variante, der eBussy Camper, soll voraussichtlich für rund 28.800 Euro erhältlich sein. Im Kaufpreis ist eine zehnjährige Herstellergarantie inklusive.

