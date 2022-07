Der Kauf von Gebrauchtsoftware rentiert sich

Der Kauf von gebrauchter Software hat einen großen Vorteil in puncto Kostenersparnis. Wie WindowsArea berichtet, kostet gebrauchte Software 50 bis 20 Prozent weniger als die neu gekaufte Variante. Und im Gegensatz zu Hardware nutzt sich Software nicht ab, sondern bleibt konstant im selben Zustand - gebraucht bedeutet in diesem Fall also wie neu. Trotz des gleichbleibenden Zustands kostet eine gebrauchte Softwarelizenz jedoch deutlich weniger - ein Unternehmen kann so also viel Bares sparen. Am Ende arbeiten die Mitarbeiter trotzdem mit einer hochwertigen und voll funktionsfähigen Software - nur der Einkaufspreis liegt deutlich tiefer.

Aber auch der Verkauf von Software ist eine Überlegung wert

Der Handel mit Gebrauchtsoftware kann jedoch nicht nur beim Einkauf Vorteile mit sich bringen, interessant ist gerade für Unternehmen auch der Verkauf ihrer eigenen überschüssigen Softwarelizenzen. Oftmals wird schlichtweg unterschätzt, wie viel Kapital eines Unternehmens in Software steckt und was für einen Anteil am Unternehmenswert diese ausmacht. Mit dem Verkauf unbenutzter Lizenzen wird eine Überlizenzierung vermieden und das Budget der IT-Abteilung bekommt wieder mehr Spielraum. Um herauszufinden, wie viele und welche Softwarelizenzen in einem Unternehmen durch Restrukturierungen oder im Zuge einer Digitalisierungsstrategie überflüssig geworden sind, lohnt sich eine umfassende Analyse. Das können auch externe Firmen für einen übernehmen.

Darf Software einfach so verkauft werden?

Wie LizenzDirekt erläutert, ist der Verkauf von gebrauchter Software dem Erschöpfungsgesetz zufolge rechtens. Sobald der Erstverkäufer die Lizenz einmal verkauft hat, kann die Lizenz gebraucht weiterverkauft werden. Der Europäische und der Bundesgerichtshof beschlossen dies vor einigen Jahren. Allerdings muss darauf geachtet werden, welche Art von Lizenz ver- oder gekauft werden soll, so ECIN. Es muss sich um unbefristete Lizenzen handeln, außerdem können Mietlizenzen nicht weiterverkauft werden.

Was es beim Kauf von Gebrauchtsoftware zu beachten gibt

Wer sich in dem Gebiet "Gebrauchtsoftware kaufen" unsicher fühlt, kann auf darauf spezialisierte Händler zurückgreifen. Diese wissen genau, worauf geachtet werden muss. In jedem Fall sollte der Ursprung der Softwarelizenz nachgewiesen werden können, bestenfalls kann auch die Lizenz-Transfer-Kette anhand von Dokumenten nachvollzogen werden, so ECIN. Des Weiteren sollte ein Lizenz-Übertragungsformular vorliegen.

