Numerus Clausus als Zugangsvoraussetzung: Wo es die besten Chancen auf ein Studium gibt

Die Wahl des Studiengangs hängt nicht selten von den Zugangsvoraussetzungen der Universitäten ab: So kann es vorkommen, dass geborene Mediziner von der Hochschule nicht angenommen werden und dafür Personen den Arztberuf erlernen dürfen, die kein Blut sehen können. Eine Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), welches zur Bertelsmann Stiftung gehört, hat die aktuellen Zugangsbeschränkungen an den deutschen Hochschulen ins Visier genommen und gibt Aufschluss darüber, an welchen Universitäten die meisten zulassungsfreien Studiengänge angeboten werden.

Numerus Clausus qualifiziert Bewerber meist abhängig von Abiturnote und Wartesemestern

Cort-Denis Hachmeister, Autor der Studie, erklärt im Vorwort: "Bei zulassungsfreien Studiengängen (also ohne NC) ist seitens der Hochschule keine Höchstzahl von Studienanfängern festgelegt, die aufgenommen werden kann. Daher kann man sich direkt bei der Hochschulen einschreiben, sofern man die Zugangsvoraussetzungen (Abitur bzw. Bachelorabschluss, ggf. weitere Voraussetzungen wie z. B. Vorpraktika) erfüllt." Ob ein Studiengang zulassungsbeschränkt ist, hängt also von den Kapazitäten der Universität ab. Der sogenannte Numerus Clausus (NC; lateinisch: "geschlossene Anzahl") ist eine Zulassungsbeschränkung, die Bewerber meist abhängig von ihrer Abiturnote und Wartesemestern qualifiziert. Der NC orientiert sich an Angebot und Nachfrage von Studienplätzen und liegt immer näher an der Note 1,0, je mehr Menschen sich bewerben. Liegt er in einem Jahr für ein bestimmtes Fach bei 2,0 kann dies auch für das Folgejahr oder -semester als Anhaltspunkt betrachtet werden. Bewerber für dasselbe Fach mit einer Abiturnote von 3,0 wissen also schon im Voraus, dass sie vermutlich eher schlechte Chancen auf eine Zulassung haben.

Zahl der Studiengänge mit NC im fünften Jahr in Folge gesunken

Hachmeister fand nun heraus, dass die Zahl der Studiengänge mit NC in Deutschland im fünften Jahr in Folge gesunken ist: So werden im Wintersemester 2021/2022 noch 40,1 Prozent aller Studienangebote zulassungsbeschränkt sein - im Vorjahr waren es 40,6 Prozent und 2017/2018 ganze 42,4 Prozent.

In Hamburg sind der Studie zufolge 65,2 Prozent der Studienangebote zulassungsbeschränkt, in Berlin sind es 65,1 Prozent und deutschlandweit auf Platz drei steht das Saarland mit 63,3 Prozent. Außerdem über dem nationalen Durchschnitt liegen die Bundesländer Bremen, Baden-Württemberg und Niedersachsen, den letzten Platz belegt Mecklenburg-Vorpommern, wo nur 19,8 Prozent der Studiengänge zulassungsbeschränkt sind. Am meisten gestiegen (2,5 Prozent) ist der Wert im Vorjahresvergleich in Thüringen: Betrug er 2020/2021 noch 19,4 Prozent, haben im Wintersemester 2021/2022 21,9 Prozent der Studiengänge eine Zulassungsbeschränkung.

Experten freuen sich über die sinkende NC-Quote - insbesondere für die Abiturienten, die während der Pandemie ihren Abschluss gemacht haben

Die Tagesschau zitiert Hachmeister, der sich über die sinkende Zahl zulassungsbeschränkter Studiengänge freut: "Bemerkenswert ist, dass sieben der zehn Städte mit der höchsten NC-Quote ihren Anteil an zulassungsbeschränkten Studiengängen im Vergleich zum Vorjahr senken konnten." Ganz besonders Köln sei dabei zu erwähnen - hier sank der Wert um sieben Prozentpunkte auf 52 Prozent. Ebenfalls zitiert wird CHE-Geschäftsführer Frank Ziegele, der sich wie sein Kollege für weniger Zulassungsbeschränkungen ausspricht: "Dass den Studieninteressierten des aktuellen Abiturjahrgangs nach diesem außergewöhnlichen Schuljahr mehr als die Hälfte aller Studienangebote ohne Zulassungsbeschränkungen offen steht, ist ein wichtiges und gutes Signal."

Selbstverständlich darf man in Anbetracht der sinkenden Zahlen jedoch nicht vergessen, dass es in verschiedenen Bereichen mehr Studiengänge mit NC gibt als andere. So haben Fächer wie Medizin oder Rechtswissenschaften meist so viele Bewerber, dass der NC insbesondere an renommierten Universitäten oft nach an der 1,0 liegt. Der Studie zufolge haben im Bereich Rechts-, Wirtschafts- Gesellschafts- und Sozialwissenschaften 48 Prozent der Studiengänge einen NC, im Bereich Ingenieurswissenschaften 33,7 Prozent, die Naturwissenschaften und Mathematik liegen bei 37,3 Prozent und die Sprachwissenschaften verzeichnen mit 27,0 Prozent den geringsten Wert.

NC zu hoch? An der Nachbaruni oder -hochschule gibt es oft bessere Chancen

Außerdem führt Hachmeister in seiner Studie auf, dass die Zahl der zulassungsbeschränkten Studiengänge zwischen Universitäten und Hochschulen sowie den verschiedenen Abschlüssen stark variiert. Haben 37,5 Prozent der Studiengänge an Universitäten einen NC, sind es an Fachhochschulen ganze 41,9 Prozent. Bei Bachelor-Studiengängen liegt der Wert bei 41,6 Prozent, im Master bei nur noch 38,7 Prozent. Allerdings gibt es auch regional große Unterschiede: So sind in Hamburg an den Universitäten 73,6 Prozent der Studiengänge zulassungsbeschränkt, im Saarland sind es sogar 77,2 Prozent. In Mecklenburg-Vorpommern hingegen sind an den Fachhochschulen nur 6,7 Prozent der Studiengänge nicht zulassungsfrei.

Bewerber sollten angesichts der teilweise sehr hohen Quoten nicht verzagen: "Oft gibt es gleichwertige Studienangebote ohne Numerus Clausus sogar an benachbarten Hochschulen", so Hachmeister gegenüber der Tagesschau. In seiner Studie nennt er etwa Leipzig (63 Prozent zulassungsbeschränkt) und das benachbarte Dresden (36 Prozent zulassungsbeschränkt).

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Westend61/Getty Images