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Rohstoffe unter der Lupe

Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag

Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,048.50 USD -2.00 USD -0.07 %
News
Baumwolle
0.81 USD 0.04 USD 5.68 %
News
Bleipreis
1,847.00 USD 14.00 USD 0.76 %
News
Dieselpreis Benzin
2.28 EUR 0.02 EUR 0.97 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
149.85 EUR 0.69 EUR 0.46 %
News
Erdgaspreis - TTF
81.72 EUR 2.93 EUR 3.72 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.22 USD 0.05 USD 1.64 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,195.82 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
4.20 USD -0.14 USD -3.11 %
News
Heizölpreis
125.22 USD -3.70 USD -2.87 %
News
Holzpreis
534.00 USD 15.50 USD 2.99 %
News
Kaffeepreis
2.87 USD -0.02 USD -0.73 %
News
Kakaopreis
4,246.00 GBP 13.00 GBP 0.31 %
News
Kohlepreis
144.10 USD -0.45 USD -0.31 %
News
Kupferpreis
14,689.00 USD 163.00 USD 1.12 %
News
Lebendrindpreis
2.25 USD 0.03 USD 1.23 %
News
Mageres Schwein Preis
0.75 USD -0.01 USD -0.89 %
News
Maispreis
4.81 USD -0.20 USD -3.95 %
News
Mastrindpreis
3.44 USD 0.06 USD 1.74 %
News
Milchpreis
14.97 USD -0.05 USD -0.33 %
News
Naphthapreis (European)
903.50 USD 4.88 USD 0.54 %
News
Nickelpreis
15,545.00 USD 130.00 USD 0.84 %
News
Ölpreis (Brent)
104.72 USD 0.44 USD 0.42 %
News
Ölpreis (WTI)
91.85 USD 0.36 USD 0.39 %
News
Orangensaftpreis
1.49 USD -0.01 USD -0.83 %
News
Palladiumpreis
1,151.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,362.00 MYR -86.00 MYR -1.93 %
News
Platinpreis
1,693.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
513.75 EUR 8.00 EUR 1.58 %
News
Reispreis
16.97 USD 0.12 USD 0.71 %
News
Silberpreis
60.83 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
368.70 USD 8.00 USD 2.22 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD 0.15 %
News
Sojabohnenpreis
12.92 USD 0.05 USD 0.37 %
News
Super Benzin
2.16 EUR 0.01 EUR 0.60 %
News
Weizenpreis
244.25 EUR 0.25 EUR 0.1 %
News
Zinkpreis
3,840.00 USD 59.00 USD 1.56 %
News
Zinnpreis
52,900.00 USD -150.00 USD -0.28 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD 0.5 %
News

Der Goldpreis hat sich am Mittag kaum bewegt. Um 13:13 Uhr tendierte er bei 4.195,82 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.195,82 US-Dollar).

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Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 12:39 Uhr werden 60,83 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der Platinpreis kaum vom Fleck. Nach 1.693,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Platinpreis um 12:39 Uhr bei 1.693,50 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.151,50 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 12:39 Uhr bei 1.151,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

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