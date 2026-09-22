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Gold, Öl & Co. aktuell

Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag

Gold, Öl, Weizen & Co. am Vormittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,289.94 USD 8.39 USD 0.26 %
News
Baumwolle
0.77 USD -0.03 USD -3.57 %
News
Bleipreis
1,889.35 USD 21.35 USD 1.14 %
News
Dieselpreis Benzin
2.46 EUR 0.00 EUR -0.12 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
139.15 EUR -4.35 EUR -3.03 %
News
Erdgaspreis - TTF
74.25 EUR -5.64 EUR -7.05 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.84 USD 0.00 USD 0 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,294.81 USD -48.78 USD -1.12 %
News
Haferpreis
4.07 USD -0.09 USD -2.22 %
News
Heizölpreis
128.92 USD -0.26 USD -0.2 %
News
Holzpreis
535.00 USD -2.00 USD -0.37 %
News
Kaffeepreis
2.74 USD -0.02 USD -0.74 %
News
Kakaopreis
3,961.00 GBP 27.00 GBP 0.69 %
News
Kohlepreis
137.10 USD -0.20 USD -0.15 %
News
Kupferpreis
14,787.65 USD 258.90 USD 1.78 %
News
Lebendrindpreis
2.21 USD 0.05 USD 2.33 %
News
Mageres Schwein Preis
0.78 USD 0.00 USD 0.06 %
News
Maispreis
5.42 USD -0.02 USD -0.28 %
News
Mastrindpreis
3.37 USD 0.04 USD 1.17 %
News
Milchpreis
16.15 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Naphthapreis (European)
840.72 USD -7.86 USD -0.93 %
News
Nickelpreis
16,111.50 USD 57.50 USD 0.36 %
News
Ölpreis (Brent)
101.45 USD 1.11 USD 1.11 %
News
Ölpreis (WTI)
92.63 USD -3.15 USD -3.29 %
News
Orangensaftpreis
1.49 USD 0.08 USD 5.46 %
News
Palladiumpreis
1,281.50 USD -23.00 USD -1.76 %
News
Palmölpreis
4,689.00 MYR -10.00 MYR -0.21 %
News
Platinpreis
1,774.00 USD -27.50 USD -1.53 %
News
Rapspreis
555.25 EUR 7.00 EUR 1.28 %
News
Reispreis
16.03 USD -0.04 USD -0.25 %
News
Silberpreis
64.64 USD -1.41 USD -2.13 %
News
Sojabohnenmehlpreis
365.60 USD -1.00 USD -0.27 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD -0.4 %
News
Sojabohnenpreis
13.24 USD -0.04 USD -0.32 %
News
Super Benzin
2.29 EUR 0.00 EUR 0.04 %
News
Weizenpreis
244.00 EUR 2.25 EUR 0.93 %
News
Zinkpreis
4,017.15 USD 8.00 USD 0.2 %
News
Zinnpreis
53,775.00 USD 180.00 USD 0.34 %
News
Zuckerpreis
0.17 USD 0.00 USD -1.37 %
News

Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis -0,74 Prozent auf 4.311,25 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.343,59 US-Dollar.

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Daneben wertet der Silberpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,50 Prozent auf 65,06 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 66,05 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Platinpreis -1,14 Prozent niedriger bei 1.781,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.801,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -1,19 Prozent auf 1.289,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.304,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 1,34 Prozent auf 101,68 US-Dollar. Am Vortag standen noch 100,34 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Ölpreis (WTI) bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -2,90 Prozent auf 93,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Ölpreis (WTI) noch bei 95,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 09:48 Uhr steht ein Minus von -2,22 Prozent auf 4,07 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 4,16 US-Dollar.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,14 Prozent auf 5,42 US-Dollar, nach 5,43 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (13,28 US-Dollar) geht es um -0,34 Prozent auf 13,24 US-Dollar nach unten.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,33 Prozent auf 365,40 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 366,60 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,32 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,63 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,07 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:07 Uhr auf 2,83 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,84 US-Dollar lag.

Indes gibt der Milchpreis nach. Für den Milchpreis geht es nach 16,16 US-Dollar am Vortag auf 16,15 US-Dollar nach unten (--0,06 Prozent).

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,41 Prozent auf 128,65 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 129,18 US-Dollar stand.

Derweil geht es für den Kohlepreis südwärts. Der Kohlepreis sinkt -0,15 Prozent auf 137,10 US-Dollar, nach 137,30 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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