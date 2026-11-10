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Aktuelle Rohstoffkurse

Rohstoffkurse am Mittag

Rohstoffkurse am Mittag

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,070.30 USD 21.00 USD 0.69 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD -0.61 %
News
Bleipreis
1,853.60 USD -2.25 USD -0.12 %
News
Dieselpreis Benzin
2.25 EUR -0.01 EUR -0.31 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
148.50 EUR -5.00 EUR -3.26 %
News
Erdgaspreis - TTF
82.73 EUR -3.24 EUR -3.77 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.22 USD 0.00 USD -0.03 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,054.40 USD -86.04 USD -2.08 %
News
Haferpreis
3.36 USD 0.02 USD 0.52 %
News
Heizölpreis
105.93 USD -5.28 USD -4.75 %
News
Holzpreis
514.50 USD 3.00 USD 0.59 %
News
Kaffeepreis
2.75 USD 0.01 USD 0.44 %
News
Kakaopreis
3,626.00 GBP -151.00 GBP -4 %
News
Kohlepreis
133.60 USD 1.85 USD 1.4 %
News
Kupferpreis
14,028.85 USD 78.85 USD 0.57 %
News
Lebendrindpreis
2.16 USD 0.02 USD 1 %
News
Mageres Schwein Preis
0.56 USD 0.02 USD 4.39 %
News
Maispreis
4.40 USD 0.01 USD 0.17 %
News
Mastrindpreis
3.28 USD 0.06 USD 1.87 %
News
Milchpreis
17.63 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
822.91 USD -36.83 USD -4.28 %
News
Nickelpreis
16,184.00 USD 92.50 USD 0.57 %
News
Ölpreis (Brent)
90.02 USD -2.55 USD -2.75 %
News
Ölpreis (WTI)
84.18 USD -2.67 USD -3.07 %
News
Orangensaftpreis
1.44 USD 0.06 USD 4.3 %
News
Palladiumpreis
1,037.00 USD 8.50 USD 0.83 %
News
Palmölpreis
4,023.00 MYR -25.00 MYR -0.62 %
News
Platinpreis
1,555.00 USD -6.50 USD -0.42 %
News
Rapspreis
524.50 EUR 1.00 EUR 0.19 %
News
Reispreis
17.75 USD -0.01 USD -0.06 %
News
Silberpreis
51.98 USD -1.16 USD -2.18 %
News
Sojabohnenmehlpreis
321.00 USD 0.30 USD 0.09 %
News
Sojabohnenölpreis
0.62 USD 0.00 USD -0.55 %
News
Sojabohnenpreis
11.87 USD 0.05 USD 0.4 %
News
Super Benzin
2.01 EUR -0.01 EUR -0.45 %
News
Weizenpreis
226.75 EUR 1.25 EUR 0.55 %
News
Zinkpreis
3,753.50 USD -5.15 USD -0.14 %
News
Zinnpreis
46,348.50 USD 36.00 USD 0.08 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -0.88 %
News

Am Dienstagmittag knickt der Goldpreis ein. Um 13:13 Uhr sank der Goldpreis um -1,54 Prozent auf 4.076,69 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.140,44 US-Dollar).

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Zudem fällt der Silberpreis. Um -1,41 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 13:11 Uhr auf 52,39 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 53,14 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -0,48 Prozent auf 1.554,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.561,50 US-Dollar.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 0,73 Prozent auf 1.036,00 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.028,50 US-Dollar wert.

Indessen reduziert sich der Ölpreis (Brent) um -2,12 Prozent auf 90,61 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 92,57 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Dienstagmittag nach. Um -1,90 Prozent auf 85,20 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 86,85 US-Dollar.

Nach 0,79 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Dienstagmittag um -0,01 Prozent auf 0,79 US-Dollar gesunken.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Aufwind. Um 11:56 Uhr zieht der Haferpreis um 0,15 Prozent auf 3,35 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,34 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,16 Prozent auf 2,74 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,74 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kakaopreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3.777,00 Britische Pfund) geht es um -3,87 Prozent auf 3.631,00 Britische Pfund nach unten.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,68 Prozent auf 4,42 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,39 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 1,22 Prozent auf 324,60 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 320,70 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,62 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,62 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,42 Prozent.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Dienstagmittag hinzu. Um 0,22 Prozent auf 0,18 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,83 Prozent auf 3,28 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,22 US-Dollar.

Zudem gibt der Heizölpreis am Dienstagmittag nach. Um -3,56 Prozent auf 107,25 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 111,22 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis nordwärts. Um 12:43 Uhr steht ein Plus von 1,40 Prozent auf 133,60 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kohlepreis-Kurs noch bei 131,75 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sandra Cunningham / Shutterstock.com

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