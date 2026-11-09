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Öl & Co. unter der Lupe

Rohstoffpreise am Montagmittag

Rohstoffpreise am Montagmittag

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,049.30 USD -34.79 USD -1.13 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD 0.25 %
News
Bleipreis
1,855.85 USD -10.50 USD -0.56 %
News
Dieselpreis Benzin
2.26 EUR 0.01 EUR 0.4 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
153.50 EUR -3.50 EUR -2.23 %
News
Erdgaspreis - TTF
85.97 EUR -4.59 EUR -5.06 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.03 USD 0.04 USD 1.17 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,112.87 USD 45.59 USD 1.12 %
News
Haferpreis
3.35 USD 0.01 USD 0.3 %
News
Heizölpreis
112.80 USD -1.59 USD -1.39 %
News
Holzpreis
504.00 USD -15.50 USD -2.98 %
News
Kaffeepreis
2.79 USD -0.01 USD -0.3 %
News
Kakaopreis
3,858.00 GBP -50.00 GBP -1.28 %
News
Kohlepreis
133.80 USD -0.25 USD -0.19 %
News
Kupferpreis
13,950.00 USD -159.85 USD -1.13 %
News
Lebendrindpreis
2.14 USD 0.00 USD -0.16 %
News
Mageres Schwein Preis
0.54 USD -0.02 USD -2.86 %
News
Maispreis
4.43 USD 0.01 USD 0.28 %
News
Mastrindpreis
3.22 USD -0.03 USD -0.84 %
News
Milchpreis
17.71 USD 0.01 USD 0.06 %
News
Naphthapreis (European)
859.74 USD 9.64 USD 1.13 %
News
Nickelpreis
16,091.50 USD 2.50 USD 0.02 %
News
Ölpreis (Brent)
95.15 USD -3.17 USD -3.22 %
News
Ölpreis (WTI)
88.20 USD -2.63 USD -2.9 %
News
Orangensaftpreis
1.33 USD 0.05 USD 3.58 %
News
Palladiumpreis
1,028.50 USD 0.50 USD 0.05 %
News
Palmölpreis
4,049.00 MYR -77.00 MYR -1.87 %
News
Platinpreis
1,550.50 USD 16.00 USD 1.04 %
News
Rapspreis
523.50 EUR -1.50 EUR -0.29 %
News
Reispreis
17.72 USD -0.13 USD -0.7 %
News
Silberpreis
52.72 USD 0.70 USD 1.35 %
News
Sojabohnenmehlpreis
317.80 USD -1.40 USD -0.44 %
News
Sojabohnenölpreis
0.63 USD 0.00 USD 0.48 %
News
Sojabohnenpreis
11.98 USD 0.09 USD 0.78 %
News
Super Benzin
2.02 EUR 0.01 EUR 0.30 %
News
Weizenpreis
225.50 EUR 2.75 EUR 1.23 %
News
Zinkpreis
3,758.65 USD -118.00 USD -3.04 %
News
Zinnpreis
46,312.50 USD -1,786.50 USD -3.71 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD 0 %
News

Der Goldpreis ist am Mittag geklettert. Um 13:13 Uhr legte der Goldpreis um 1,03 Prozent auf 4.109,23 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.067,28 US-Dollar gehandelt worden war.

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Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 1,33 Prozent auf 52,71 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 52,02 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.550,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.534,50 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,04 Prozent.

Derweil geht es für den Palladiumpreis bergauf. Der Palladiumpreis steigt 0,05 Prozent auf 1.028,50 US-Dollar, nach 1.028,00 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -3,35 Prozent auf 95,03 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 98,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -2,79 Prozent auf 88,30 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 90,83 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -0,73 Prozent auf 2,78 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 2,80 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Sinkflug. Um 13:01 Uhr gibt der Kakaopreis um -1,10 Prozent auf 3.865,00 Britische Pfund ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3.908,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,34 Prozent auf 4,43 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,42 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -0,53 Prozent auf 317,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 319,20 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,56 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Zuckerpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Zuckerpreis um -0,22 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,18 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 0,67 Prozent stärker bei 3,02 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 3,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 113,07 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (114,39 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,15 Prozent.

Währenddessen verliert der Kohlepreis um -0,19 Prozent auf 133,80 US-Dollar. Gestern stand der Kohlepreis noch bei 134,05 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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