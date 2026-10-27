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Siemens AG – Re-Break am GD200?

In eigener Sache

In einem festeren Marktumfeld (DAX: +0,9%) konnte sich gestern auch die Aktie von Siemens um 1,8% auf 261,40 EUR erholen.

Passende Call Turbos Passende Put Turbos Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Siemens AG-7-Monats-Chart Stand: 27.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Rückblick: Die Siemens-Aktie hatte in der vergangenen Handelswoche 5,1% an Wert verloren und war per Wochenschluss erstmals seit Mitte April wieder unter die 200-Tage-Linie gefallen. Weitere Short-Impulse wurden jedoch zunächst nicht ausgelöst, denn neben dem September-Tief konnte gestern auch die langfristige Trendlinie direkt zurückerobert werden. Für ein Ende der Korrektur wären allerdings weitere Kursgewinne nötig.

Ausblick: Im Chart der Siemens-Aktie muss sich nun zeigen, ob die Kurse im Bereich des GD200 genügend Unterstützung für eine größere Gegenbewegung finden. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite kann die erste Hürde jetzt bereits am Zwischentief vom 8. Oktober bei 263,05 EUR angetragen werden. Darüber könnten die Notierungen an die September-Abwärtstrendgerade heranlaufen, die zusammen mit der 50- und der 100-Tage-Linie (272,31 EUR bzw. 273,18 EUR) sowie dem markanten Februar-Top (275,75 EUR) einen Widerstandsbereich bilden. Gelingt dort der Break, müsste es im Anschluss über das September-Hoch bei 286,30 EUR hinausgehen, um danach einen weiteren Anstieg bis zum aktuellen Rekordhoch (291,70 EUR) zu ermöglichen. Das Short-Szenario: Drehen die Kurse dagegen wieder nach unten ab und fallen erneut unter den GD200 (259,18 EUR) und das September-Tief (257,65 EUR) zurück, sollte auf das Tief vom 19. Mai bei 255,00 EUR geachtet werden. Darunter könnte der Preisbereich um 250,00 EUR als Unterstützung gefragt sein, ehe das März-Top aus dem Vorjahr bei 244,85 EUR in den Fokus rücken dürfte. Finden die Notierungen auch dort keinen Halt, wären weitere Abgaben bis in den Bereich von 230,00 EUR nicht auszuschließen.

Siemens AG-5-Jahres-Chart Stand: 27.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Optionsscheine); Weitere passende Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest

Stand: 27.10.2026, 7:00 Uhr

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entwicklung Tag 1,79% 5 Tage -1,80% 20 Tage -6,12% 52 Wochen 5,92% im Oktober -5,12% im Jahr 2026 9,30% Hoch- / Tiefpunkte 52-Wochenhoch 291,70 Abstand zum 52-Wochenhoch -10,39% 52-Wochentief 198,00 Abstand zum 52-Wochentief 32,02% Allzeithoch 291,70 Abstand zum Allzeithoch -10,39% Trend 200-Tage-Linie 259,18 Abstand 200-Tage-Linie 0,86% Status (langfristig) aufwärts 100-Tage-Linie 273,18 Abstand 100-Tage-Linie -4,31% Status (mittelfristig) abwärts 50-Tage-Linie 272,31 Abstand 50-Tage-Linie -4,01% Status (kurzfristig) abwärts Siemens AG-Trend-Chart Stand 27.10.2026, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung. Geschrieben von: Prime Quants