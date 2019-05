NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ABB von 18,50 auf 18,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf die neue Struktur des Industriekonzerns habe er die Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) 2019 und 2020 um vier beziehungsweise drei Prozent reduziert, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Konsensschätzungen gebe es weiterhin Abwärtsrisiken./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2019 / 20:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2019 / 12:15 / BST



