PARIS (dpa-AFX Analyser) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat ABB von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 23,50 auf 26,50 Franken angehoben. Angetrieben vom Druck der Aktionäre sei die Zeit reif für einen radikalen Umbruch beim Industriekonzern, schrieb Analyst Alok Katre in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erhofft sich durch eine einfachere Struktur mehr Wachstum und einen Bewertungsschub um 6 bis 8 Franken je Anteil. In der Zwischenzeit könnten die Anleger bereits von einer spätzyklischen Erholung profitierten, so der Experte./ag/zb



Datum der Analyse: 13.09.2018



