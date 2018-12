NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DWS von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 25 auf 24 Euro gesenkt. Zwar dürfte der Gegenwind für den Vermögensverwalter durch die US-Steuerreform nachlassen und es könnte ihm Geld bei passiven sowie alternativen Anlagen zufließen, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch dürfte die DWS werde das selbst gesteckte Ziel für die Zuflüsse noch ihr Ziel für eine Aufwand-Ertrags-Relation von weniger als 65 Prozent bis 2022 erreichen./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2018 / 19:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / 00:19 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.