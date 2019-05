NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nestle von 100 auf 120 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz der starken Kurs-Entwicklung seit Beginn des Jahres sehe sie weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktien des Nahrungsmittelriesen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Optimismus basiere auf einer sich beschleunigenden Umsatzdynamik sowie Aufwärtspotenzial beim Gewinn je Aktie für 2020. Dabei profitiere Nestle von seinen Portfolio-Veränderungen, so die Expertin weiter. Mit ihrer EPS-Schätzung für 2020 befinde sie sich nun 4 Prozent oberhalb der Konsensschätzung./jl/stk/ag





Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2019 / 19:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.