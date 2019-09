NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB auf "Underweight" belassen. Mit Blick auf das noch verbleibende Jahr 2019 zähle im europäischen Investitionsgütersektor ABB zu den Papieren, die Anleger meiden sollten, schrieben die Analysten um Andreas Willi in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Bei ABB sieht er derzeit besonderes hohe Risiken für die Gewinnentwicklung./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 20:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2019 / 00:15 / BST



