FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Bewertung der Papiere von About You bei einem Kursziel von 32 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Analystin Nizla Naizer bezeichnete sich in einer am Montag vorliegenden Studie als Fan von Onlinehändlern mit einem Plattform-Geschäftsmodell. Der Modehändler sei ein attraktiver Vertreter dieser Riege./ag/la