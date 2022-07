ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für About You auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Nach dem Quartalsbericht dürfte sich kaum etwas an den Markterwartungen ändern, schrieb Analystin Olivia Townsend am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Nach jüngsten Warnungen aus der Branche sollte die Bestätigung der Jahresziele bei den Anlegern aber gut ankommen./ag/gl