Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) das Volumen in der Wohnungsprivatisierung auf 51,4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und heben das Rating an.

Nach Analystenaussage erscheine die Guidance des Unternehmens für 2021 mit einem Umsatz von 170 bis 200 Mio. Euro und einem EBIT von 45 bis 50 Mio. Euro vor dem Hintergrund der starken Q1-Zahlen sehr konservativ. Daher erneuere das Analystenteam die Einschätzung vom Januar. Seinerzeit habe SRC einen Umsatz von leicht über 200 Mio. Euro und ein EBIT von rund 54 Mio. Euro prognostiziert. Darüber hinaus sei nun kommuniziert worden, dass die am 29. Dezember 2020 verkündete Akquisition des Berliner Property Managers DIM Holding AG rückabgewickelt werde. So seien gewisse Performanceverpflichtungen nicht erfüllt worden. Das Analystenteam begrüße diese Entwicklung, da der Zukauf zuvor doch Fragen aufgeworfen habe. Die angestrebte Fortsetzung der strategischen Kooperation mit der DIM Holding eröffne ACCENTRO weiter alle Chancen. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 11,50 Euro (zuvor: 8,50 Euro) und stufen die Aktie auf „Buy“ (zuvor: „Hold“) herauf.



