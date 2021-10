Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) das Verkaufsvolumen um über 155 Prozent auf rund 190 Mio. Euro gesteigert und dabei insgesamt 614 Einheiten veräußert. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Rating.

Nach Meinung der Analysten seien die Verkaufszahlen bereits eine gute Indikation, dass das für den 9. November angekündigte Zahlenwerk nach 9 Monaten auf einem sehr guten Level liegen werde. Das Management habe im Zuge der Meldung der Verkaufszahlen auch die Guidance für das Gesamtjahr erneut bestätigt. Dennoch schätze das Analystenteam, dass diese zu niedrig sei. Demnach behalte SRC seine Prognose bei und gehe davon aus, dass im Laufe des Jahres noch eine Anhebung der Guidance erfolgen werde. Zudem rechne das Analystenteam im Jahresverlauf mit weiteren Verkäufen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 12,00 Euro und erneuern das Rating „Buy“.



