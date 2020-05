ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Amadeus IT vor Zahlen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 48 auf 46 Euro gesenkt. Der Buchungssystem-Anbieter ist am besten aufgestellt, um aus der Erholung von der Krise, wenn sie denn kommt, Kapital zu schlagen, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Montag vorliegenden Studie. Das liege unter anderem an den starken Finanzen, mit denen sich das Unternehmen Marktanteile sichern könnte./kro/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 01:13 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.