Deutsche Bank AG

arGEN-X Hold

09:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Argenx von 900 auf 925 Euro angehoben, die auf Rekordniveau befindlichen Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Es sei Zeit für eine Verschnaufpause, schrieb Emmanuel Papadakis am Montag. Mit seiner tiefgreifenden Analyse im Juli habe er die jüngsten guten Studiendaten von Vyvgart gegen die Skelettentzündung Myositis bereits größtenteils in seinen erhöhten Schätzungen vorweggenommen. Er hob seine Prognose für den Spitzenumsatz des Mittels aber nochmals leicht an auf 14 Milliarden US-Dollar./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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